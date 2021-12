Delivery Hero-Calls mit 113%-Chance Erholung auf 110 Euro

Ähnlich wie die MTU Aero Engines-Aktie belegt auch die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43) wegen ihrer kräftigen Kursschwankungen oftmals an der Spitze oder am Ende der Performanceliste der DAX-Werte. Im frühen Handel des 23.12.21 befindet sich die Delivery Hero-Aktie nach dem starken Kursanstieg des Vortages wieder einmal am Ende der Top/Flop-Liste. Wegen der abgesagten Expansionspläne legte der Aktienkurs seit dem 20.12.21 von 87 Euro auf sein aktuelles Niveau im Bereich von 98 Euro zu.

Kann die von den Experten mit Kurszielen von bis zu 195 Euro (Goldman Sachs) zum Kauf empfohlene Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder das Niveau von Anfang Dezember bei 110 Euro erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 100 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis 100 Euro, Bewertungstag 16.3.22, BV 0,1, ISIN: DE000HR7G3Y4, wurde beim Delivery Hero-Aktienkurs von 98,66 Euro mit 0,93 – 0,94 Euro gehandelt.

Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 110 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,44 Euro (+53 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 90,00 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 90,00 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH5FYK3, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 98,66 Euro mit 0,91– 0,94 Euro taxiert.

Wenn die Delivery Hero-Aktie in nächster Zeit auf 110 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,00 Euro (+113 Prozent) erhöhen – sofern die Delivery Hero-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 85,589 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 85,589 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SD8L6A6, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 98,66 Euro mit 1,42 – 1,43 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Delivery Hero-Aktie auf 110 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,44 Euro (+71 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Delivery Hero-Aktien oder von Hebelprodukten auf Delivery Hero-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek