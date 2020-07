Delivery Hero-Call wird auch heute gekauft

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Ein Knock-Out-Call (WKN CQ8CBQ) auf den Essener Energieversorger RWE steht ganz oben in der Gunst der Stuttgarter Anleger. Unser Händler verzeichnet in dem Knock-out-Call heute eine große Anzahl von kleineren Kaufaufträgen. Wie Konzernchef Schmitz in einem Interview erklärte, will sich RWE in der Wasserstoffproduktion und im Wasserstoffhandel engagieren. Die RWE-Aktie notiert heute 1,2% höher bei 32,08 Euro.





Auf Delivery Hero, den Plattformanbieter von Online-Bestellungen, kaufen die Derivateanleger in Stuttgart wie bereits gestern einen Call-Optionsschein (WKN MC91M8). Gestern verkündete Delivery Hero, mit der Platzierung von zwei Wandelanleihen 1,5 Milliarden Euro erlösen zu wollen. Die Aktie notiert heute mit 100,15 Euro geringfügig im negativen Bereich.Auf den Ellwanger Batteriehersteller Varta wird heute in Stuttgart ein Knock-out-Call (WKN MC960M) sehr rege gehandelt. In diesem Call verzeichnet unser Derivatehändler einen deutlichen Überhang von Verkaufsorders. Die Varta-Aktie notiert heute bei 99,55 Euro 3,5% im Minus. EUWAX

