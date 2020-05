Delivery Hero-Call gekauft – Verkäufe bei Lufthansa-Put

Heute ist besonders ein Knock-out-Call (WKN MC83E3) auf den Online-Bestelldienstleister Delivery Hero im Fokus der Anleger. Unser Händler erhält in dem Knock-out-Call aufgrund einer Kaufempfehlung nur Kauforders. Delivery Hero vermeldete Ende April für das erste Quartal 2020 einen fast verdoppelten Umsatz. Ende 2018 verkaufte Delivery Hero sein Deutschlandgeschaft an den niederländischen Konkurrenten takeaway.com. Die Aktie von Delivery Hero ist heute beinahe fünf Prozent im Plus und notiert bei 85,20 Euro.





Bereits mehrfach zählte der Put-Optionschein (WKN MC7Z88) auf Lufthansa zu den meistgehalten Derivaten. Heute sind in dem Put-Optionsschein tendenziell mehr Verkäufer zu verzeichnen. Die Lufthansa-Aktie erholt sich heute leicht und notiert mit einem Plus von über einem Prozent bei 7,94 Euro.Ein Call-Optionschein (WKN MC757Z) auf den Schweizer Pharmariesen Novartis wird von den Stuttgarter Derivateanlegern heute fast ausschließlich verkauft. Gestern erhielt Novartis von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für das Medikament Tabrecta. das gegen Lungenkrebs wirken soll. Das Medikament erhielt als erstes Medikament bei eine bestimmten Mutation von Lungenkrebs überhaupt die Zulassung.

