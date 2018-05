Delivery Hero-Aktie: Kein Ende des Aufwärtstrends in Sicht - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Am 5. Juni kommen die Zusammensetzungen der deutschen Auswahlindices auf den Prüfstand, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Dabei dürfte es im MDAX zu mindestens einem Wechsel kommen. Auslöser sei der Antrag des Generikaherstellers STADA, seine Aktien aufgrund der Übernahme durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven aus dem streng regulierten Börsensegment Prime Standard entfernen zu lassen. Damit seien die Tage der STADA-Aktie im MDAX gezählt. Nachrückkandidat Nummer eins sei Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER). Denn der Blick auf die aktuellen Ranglisten der Deutschen Börse verrate, dass die Papiere des Essenslieferdiensts längst MDAX-Format erreicht hätten.

Auch abgesehen von der Indexfantasie stehe das Unternehmen gut da. Bei dem Unternehmen, das durch seine Marken "Lieferheld", "Foodora" und "Pizza.de" bekannt sei, sei die Zahl der Bestellungen im ersten Quartal 2018 um 48 Prozent auf 89 Mio. gestiegen. Der Umsatz sei auf vergleichbarer Basis - also unter Herausrechnung des verkauften Geschäfts in Indien - um 47 Prozent auf knapp 171 Mio. Euro geklettert. Ohne negative Wechselkurseffekte wäre das Wachstum mit 61 Prozent noch deutlich stärker ausgefallen.

Die Ziele für das Gesamtjahr stehen: Delivery Hero erwartet für 2018 Umsatzerlöse zwischen 740 Mio. und 770 Mio. Euro sowie eine Marge auf Basis des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen minus acht und minus fünf Prozent vom Umsatz, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Zudem wolle Delivery Hero auf EBITDA-Basis bis zum Jahresende auf Monatsbasis profitabel sein.

Die Delivery Hero-Aktie habe nach der Zahlenvorlage ein neues Allzeithoch markiert. Es ist kein Ende des Aufwärtstrends in Sicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal".(Ausgabe 20/2018)

Die Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Logistikdienst, hauptsächlich in mehr als 60 dichtbesiedelten Stadtgebieten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer. Weitere Informationen unter www.deliveryhero.com. (24.05.2018/ac/a/nw)