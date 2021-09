Deep-South Resources: Oberstes Gericht untersagt namibischen Bergbauministerium die Vergabe neuer Lizenzen für „Haib”

Groß waren Aufsehen und Unverständnis, als Mitte Juni 2021 das namibische Bergbauministerium vollkommend unerwartet dem kanadischen Kupfer-Explorer Deep-South Resources (TSX-V: DSM; Frankfurt: DSD; WKN: A2DGWF; ISIN CA24378W1032) die Verlängerung seiner exklusiven Explorationslizenz für das Kupferprojekt „Haib“ verweigerte. Noch wenige Tage zuvor hatte das Unternehmen hervorragende Resultate seiner laufenden Bohrkampagne verkünden können. Doch noch ist das letzte Wort nicht gesprochen: Wie Deep-South am Mittwochabend meldete, hat das Oberste Gericht von Namibia dem Bergbauministerium bis auf Weiteres die Neuvergabe der Lizenz untersagt.

Vorerst darf das namibische Ministerium für Bergbau und Energie somit auf richterliche Anweisung für das Areal von „Haib“ keine Minerallizenz (einschließlich einer Exklusiv- und Prospektionslizenz gemäß dem „Minerals Act 1992“) an eine Person oder ein Unternehmen vergeben. Speziell geht es um die „Exclusive and Prospecting Licence“ (kurz: EPL) Nummer 3140.

Neue Anhörung Mitte September

Diese einstweilige gerichtliche Verfügung gilt bis zu einer endgültigen Überprüfung der Entscheidung des Bergbauministers, die „EPL 3140“ für Deep-South nicht zu verlängern. Eine weitere Anhörung in dieser Sache ist für Donnerstag, den 16. September angesetzt. Danach sollen weitere Schritte festgelegt werden. Deep-South kündigte an, über alle kommenden Entwicklungen in dieser Sache auf dem Laufenden zu halten.

Der behördliche Kontext

Am 16. Juni 2021 war Deep-South Resources seitens des namibischen Bergbauministeriums mitgeteilt worden, dass der gestellte Antrag auf Verlängerung der betreffenden EPL abgelehnt worden sei. Das Ministerium begründete seine Entscheidung damit, dass seiner Einschätzung nach Deep-South nicht imstande sei, die EPL für „Haib“ bis zur Vormachbarkeit voranzutreiben und das dafür geplante Bohrprogramm abzuschließen.

Dem hält Deep-South entgegen, das Ministerium über die geplante Umänderung von einer Vormachbarkeitsstudie („pre-feasibility study“ oder „PFS“) zu einer zu einer verbesserten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung („preliminary economic assessment“, kurz „PEA“) und den Beginn einer vollständigen Machbarkeitsstudie („full feasibillity study“) informiert zu haben.

Seitens des Ministeriums habe es dagegen keine Einwände gegeben. Besagte Machbarkeitsstudie war zu diesem Zeitpunkt sogar bereits in Angriff genommen worden. Das Ministerium hatte indes alle erforderlichen Genehmigungen für das Bohrprogramm erteilt und war sich auch bewusst, dass Deep-South dieses vollzogen hatte.

Deep-South konstatiert, dass man sowohl im Erneuerungsantrag als auch allen darauf folgenden Darstellungen dem Ministerium unzweifelhaft nachgewiesen habe, dass alle gesetzlichen Kriterien zur Erneuerung der Lizenz erfüllt seien.

Der aktuelle Stand auf „Haib“

Infolge der verweigerten Verlängerung der EPL hatte Deep-South alle Vor-Ort-Arbeiten eingestellt und die Mitarbeiter entlassen. Deep-South ficht die Entscheidung des Ministeriums mit allen notwenigen und verfügbaren Mitteln des „Minerals (Prospecting and Mining) Act“ und allen im Rahmen der namibischen Jurisdiktion anwendbaren Gesetzen an.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen derhanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von derhanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.