Deep Express-Zertifikate auf Daimler, Siemens und Deutsche Post

Die unbestreitbaren Vorteile von Anlagezertifikaten, wie beispielsweise Express-Zertifikate gegenüber direkten Aktieninvestments bestehen darin, dass sie auch bei seitwärts laufenden und schwächeren Notierungen einer Aktie positive Renditen ermöglichen können. Lag bis vor einigen Wochen das Hauptaugenmerk der Anleger noch auf möglich hohen Renditechancen, dann könnte das unsicherer gewordene Börsenumfeld bewirken, dass nun die Höhe der Sicherheitspuffer für eine Anlageentscheidung an Relevanz gewinnt.

Für Anleger auf der Suche nach Produkten mit interessanten Chance/Risiko-Verhältnissen könnten die neuen Deep Express-Zertifikate der Landesbank Baden Württemberg auf die DAX-Werte Daimler, Siemens und Deutsche Post interessant sein. Die Renditechancen erstrecken sich von 3,25 Prozent pro Jahr mit einem 30-prozentigen Sicherheitspuffer (Siemens, ISIN: DE000LB1VL90) bis 4,7 Prozent pro Jahr und einem 35-prozentigen Sicherheitspuffer (Daimler, ISIN: DE000LB1VL66). Am Beispiel des Zertifikates auf die Deutsche Post-Aktie soll die Funktionsweise der Deep Express-Zertifikate veranschaulicht werden.

40% Sicherheitspuffer, sinkende Rückzahlungsschwellen

Der am 25.7.18 festgestellte Schlusskurs der Deutsche Post-Aktie wird als Startwert für das Deep Express-Zertifikat (ISIN: DE000LB1VL74) fixiert. Bei 70 Prozent wird die Barriere liegen. Wenn die Deutsche Post-Aktie am ersten Bewertungstag (20.9.19) auf oder oberhalb des bei 90 Prozent des Startwertes angebrachten vorzeitigen Rückzahlungslevels notiert, dann wird das Zertifikat mit 100 Prozent plus der Zinszahlung in Höhe von 4,00 Prozent vorzeitig zurückbezahlt. Notiert die Aktie an diesem Tag unterhalb des vorzeitigen Rückzahlungslevels, dann verlängert sich die Laufzeit des Zertifikates zumindest bis zum nächsten Bewertungstag (18.9.20). Befindet sich der Aktienkurs an diesem Stichtag oberhalb der mittlerweile auf 85 Prozent des Startwertes reduzierten Tilgungsschwelle, dann wird die vorzeitige Rückzahlung des Zertifikates mit 108 Prozent des Nennwertes erfolgen. Auch an den verbleibenden Bewertungstagen wird sich die Tilgungsschwelle um jeweils 5 Prozent reduzieren.

Läuft das Zertifikat mangels vorzeitiger Tilgung bis zum letzten Bewertungstag (15.9.23), dann wird es bereits dann mit dem Höchstbetrag von 1.200 Euro zurückbezahlt, wenn der Aktienkurs an diesem Tag auf oder oberhalb der bei 70 Prozent des Startwertes liegenden Barriere notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb der Barriere, dann wird das Zertifikate mittels der Lieferung einer am 25.7.18 errechneten Anzahl von Deutsche Post-Aktien getilgt.

Die Deep Express-Zertifikate mit maximaler Laufzeit bis 22.9.23 können noch bis 25.7.18 gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die Deep Express-Zertifikate auf die Siemens-, die Daimler- und die Deutsche Post-Aktie ermöglichen Anlegern in fünf Jahren und zwei Monaten selbst bei Aktienkursrückgängen von 30 bzw. 35 Prozent attraktive Seitwärtsrenditen.

Walter Kozubek