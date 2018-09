Deep Express-Zertifikate auf Bayer und Daimler

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Kurse der beiden DAX-Werte Bayer (ISIN: DE000BAY0017) und Daimler (ISIN: DE0007100000) entwickelten sich in den vergangen 12 Monaten wesentlich schwächer als der DAX-Index. Während sich der DAX derzeit im Jahresvergleich mit 2 Prozent im Minus befindet, müssen sich die Inhaber der Daimler-Aktie mit einem Kursverlust von 13 Prozent abfinden. Die Bayer-Aktie liegt nach dem neuesten Kurseinbruch wegen des Glyphosat-Urteils sogar mit knappen 30 Prozent im Minus.

Glaubt man den Expertenanalysen, in denen die Aktien auf den aktuellen Niveaus zumeist als kaufens- oder zumindest haltenswert angesehen werden, dann könnte eine Investition in Strukturierte Produkte, wie beispielsweise in die aktuell zur Zeichnung angebotenen Deep Express-Zertifikate der Landesbank Baden Württemberg auf die Bayer- und die Daimler-Aktie interessant sein.

30% und 35% Sicherheitspuffer, sinkende Rückzahlungsschwellen

Der am 16.10.18 festgestellte Schlusskurs der Bayer-Aktie wird als Startwert für das Deep Express-Zertifikat (ISIN: DE000LB1XRT7) fixiert. Bei 70 Prozent wird die Barriere liegen. Wenn die Bayer-Aktie am ersten Bewertungstag (15.11.19) auf oder oberhalb des bei 90 Prozent des Startwertes angebrachten vorzeitigen Rückzahlungslevels notiert, dann wird das Zertifikat mit 100 Prozent plus der Zinszahlung in Höhe von 4,40 Prozent vorzeitig zurückbezahlt. Notiert die Aktie an diesem Tag unterhalb des vorzeitigen Rückzahlungslevels, dann verlängert sich die Laufzeit des Zertifikates zumindest bis zum nächsten Bewertungstag (20.11.20). Befindet sich der Aktienkurs an diesem Stichtag oberhalb der mittlerweile auf 85 Prozent des Startwertes reduzierten Tilgungsschwelle, dann wird die vorzeitige Rückzahlung des Zertifikates mit 108,80 Prozent des Nennwertes erfolgen. Auch an den verbleibenden Bewertungstagen wird sich die Tilgungsschwelle um jeweils 5 Prozent reduzieren.

Läuft das Zertifikat mangels vorzeitiger Tilgung bis zum letzten Bewertungstag (17.11.23), dann wird es bereits dann mit dem Höchstbetrag von 1.220 Euro zurückbezahlt, wenn der Aktienkurs an diesem Tag auf oder oberhalb der bei 70 Prozent des Startwertes liegenden Barriere notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb der Barriere, dann wird das Zertifikat mittels der Lieferung einer am 16.10.18 errechneten Anzahl von Bayer-Aktien getilgt.

Dieses Zertifikat und das identisch funktionierende Zertifikat auf die Daimler-Aktie mit 35 Prozent Sicherheitspuffer, 5,7 Prozent Jahresrenditechance (ISIN: DE000LB1XRU5) kann noch bis 16.10.18 gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die Deep Express-Zertifikate auf die Bayer- und die Daimler-Aktie ermöglichen Anlegern in spätestens fünf Jahren und zwei Monaten bei Aktienkursrückgängen von bis zu 30 bzw. 35 Prozent attraktive Seitwärtsrenditen.

Walter Kozubek