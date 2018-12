Finanztrends Video zu



Sowohl die Europäische Union als auch Großbritannien bereiten sich derzeit auf einen chaotischen Brexit in knapp 100 Tagen vor. Zwar hofft Theresa May nach wie vor auf eine positive Abstimmung im britischen Unterhaus Mitte Januar. Die Gefahr des „No-Deal-Brexits“ ist jedoch allgegenwärtig und wird von beiden Seiten sehr ernst genommen. Wie die Sunday Times berichtete, bereitet sich die britische Polizei auf Unruhen vor. Laut Zeit Online hat sich die britische Armee ebenfalls auf einen chaotischen Brexit vorbereitet und 3.500 Soldaten bereitgestellt. Theoretisch bestünde zudem die Möglichkeit des „Exits vom Brexit“, praktisch ist dies jedoch eher unwahrscheinlich. Ein zweites Brexit-Referendum lehnt Theresa May ab. So bleibt angelehnt an William Shakespeare zu sagen: Deal, or no deal – that is the question.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.