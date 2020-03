De Greys Hemi-Entdeckung entwickelt sich zu einem wahren Goldmonster!

Die Theorie des australischen Goldexplorers De Grey Mining (WKN 633879 / ASX DEG), dass es sich bei der Neuentdeckung Hemi in der Region Pilbara um eine sehr große und mächtige Goldvererzungszone handeln könnte, hat weitere Bestätigung erfahren. Neueste Bohrungen in der Brolga-Zone weiteten diese abermals erheblich aus!



Die jüngsten Ergebnisse des weiterhin laufenden Bohrprogramms erbrachten unter anderem 78 Meter mit 1,8 Gramm Gold pro Tonne (g/t) ab 40 Meter Tiefe, 72 Meter mit 1,6 g/t Gold ab 105 Meter, 21 Meter mit 3,6 g/t Gold ab 45 Meter und 15 Meter mit 5,5 g/t Gold ab 75 Meter Tiefe.



Darüber hinaus sind weitere Rückspülbohrungen (RC drilling) erneut auf Sulfidvererzung gestoßen und zwar rund 80 Meter entlang des Streichens. Und wie De Greys technischer Direkt Andy Beckwith erklärte, ist die starke Korrelation zwischen dem Vorkommen von Gold und Sulfiden mittlerweile bestätigt! Wie Herr Beckwith weiter ausführte, hätten die letzten vier RC-Bohrungen, südlich und westlich, mit die stärkste Sulfidvererzung bislang geliefert…





Laut De Grey erstreckt sich die Goldvererzung der Brolga-Zone jetzt über 340 Meter Streichlänge, bei einer Mächtigkeit (Breite) von mehr als 300 Metern und reicht bis in eine Tiefe von bis zu 200 Metern. Brolga bleibt zudem im Streichen und im Abfallen offen, was bedeutet, dass das Potenzial auf weiteres Wachstum besteht.Quelle: De Grey MiningDas Unternehmen wies zudem darauf hin, dass die flacher abfallende Vererzung das Potenzial aufweist, die Zahl der Goldunzen pro vertikalem Meter in einer möglichen Tagebaugrube zu erhöhen, was potenziell das Verhältnis von Abraum zu Erz (strip ratio) absenken könnte – ein wichtiger Aspekt in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit eines möglichen, zukünftigen Abbaus.De Grey will jetzt den Umfang der Goldvererzung auf der Hemi-Entdeckung mit einem Rückspül- und zwei Diamantkernbohrern weiter erkunden und die Grenzen des Systems ausloten, sodass auch in Zukunft mit einem stetigen Fluss an Neuigkeiten zu rechnen sein dürfte.De Grey hatte Hemi Mitte Dezember vergangenen Jahres entdeckt und seitdem mit seinen Bohrungen die Theorie gestützt, dass das schnell wachsende Mallina-Projekt, das bereits über eine Ressource von 1,7 Mio. Unzen Gold verfügt, zahlreiche, große Goldlagerstätten enthalten könnte.Die De Grey-Aktie reagierte in Australien auf die heutigen Neuigkeiten mit einem Kursplus von 17,1% und schloss bei 0,24 AUD. Damit hat das Papier seit Anfang Februar eine Rallye von sagenhaften 422% hingelegt – trotz der Coronakrise!