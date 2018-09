De Grey Mining: Im Revier von Novo Resources

Da scheint De Grey Mining (WKN 633879 / ASX DEG) die gleiche Idee zu gehabt zu haben wie die kanadische Novo Resources (WKN A1JG38), die vergangenes Jahr den Hype um die Konglomerat-Goldvorkommen im australischen Pilbara auslöste, als der australische Goldexplorer sich die Option auf die Goldliegenschaft E47/2502 von Farno McMahon sicherte. Nur war De Grey ein ganzes Stück früher dran als die Kanadier.

Novo Resources hatte am gestrigen Montag mitgeteilt, dass man Farno McMahon, den Besitzer von vier wichtigen Liegenschaften in der Region Pilbara, vollständig übernehmen wird. Zu diesen Liegenschaften gehört eben auch E47/2502, an der De Grey einen Anteil von 75% erwerben kann. Dafür muss der Goldexplorer innerhalb von vier Jahren 4 Mio. Dollar in die Exploration des Projekts stecken.

De Grey übte diese Option aus und nähert sich jetzt bereits dem Ende des ersten vollen Jahres des Farm-in zu E47/2502. Das Unternehmen führt aktuell Arbeiten zur Erfassung des Kulturerbes auf dem Gebiet durch, was Teil der endgültigen Planung für den Beginn des ersten signifikanten Bohrprogramms auf der Liegenschaft seit 2005 ist. Den Bohrbeginn auf dem Projekt plant De Grey bereits für Oktober.

Wie das Unternehmen erklärte, ändert sich an der Farm-in-Vereinbarung grundsätzlich erst einmal nichts. Der Vertragspartner ist weiterhin Farno, wenn auch jetzt zu 100 % im Besitz der Novo anstatt einer Aktionärsgruppe. Bei De Grey geht man davon aus, mit Novo eine gute laufende Arbeitsbeziehung auf dieser Liegenschaft zu haben.

Übrigens hielt das Unternehmen selbst 4% der Anteile an Farno und hat zugestimmt, diese an Novo gemäß den geltenden Bedingungen abzutreten. Novo hatte angekündigt, vorbehaltlich der Erfüllung der oder dem Verzicht auf die ausstehenden Konditionen (einschließlich des Abschlusses der zufriedenstellenden Due Diligence durch Novo und Erhalt der Genehmigung der TSX Ventre Exchange) insgesamt weitere 2,35 Mio. AUD in bar an die Aktionäre von Farno zu zahlen und Novo-Aktien im Wert von 5,5 Mio. AUD zu einem erachteten Preis von 4,107 CAD pro Aktie (und umgerechnet zum Wechselkurs am Tag vor dem Abschluss) an die Aktionäre von Farno ausgeben.



