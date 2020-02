De Grey Mining: Die Kursrallye geht weiter!

Wer dachte nach der Kursexplosion, die die Aktie des australischen Goldexplorersgestern um mehr als 100% nach oben schießen ließ, sei die Rallye beendet, der sieht sich getäuscht.Auch heute legte die Aktie in Australien noch einmal stark zu und kletterte um weitere 42% nach oben, um bei 0,135 AUD zu schließen. Und erneut war das Handelsvolumen extrem hoch, wurden mit über 90 Mio. Aktien fast 10% der ausstehenden Aktien von De Grey gehandelt!Wir hatten gestern über die exzellenten Bohrergebnisse berichtete, die diese gigantische Kursrallye auslösten. De Grey meldete die Entdeckung signifikanter, mächtiger und hochgradiger Goldvererzung in zwei nur 640 Meter auseinanderliegenden Zonen. Und wie das Unternehmen ebenfalls mitteilte, ist die Vererzung in alle Richtungen und zur Tiefe offen, sodass das Potenzial auf eine spätere Ausweitung der Vererzungszonen bestehen bleibt.Den vollständigen Artikel – inklusive eines aktuellen GOLDINVEST-Interviews mit De Greys Executive Chairman Simon Lill – finden Sie auf goldinvest.deZur Information haben wir den Lesern von GOLDINVEST.de zudem ein kurzes Interview mit Andy Beckwith, dem technischen Leiter bei De Grey Mining, beigefügt, indem er die Bedeutung der gestern veröffentlichten Bohrergebnisse darstellt:Wir bleiben auf jeden Fall an dieser spannenden Goldstory dran und halten unsere Leser auf dem Laufenden.Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.