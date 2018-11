De Grey Mining: Hochgradige Lithium- und Tantalgehalte von King Col

Der Fokus von De Grey Mining (WKN 633879 / ASX DEG) liegt selbstverständlich auf dem Goldprojekt Pilbara, auf dem das Unternehmen bereits eine Ressource von rund 1,4 Mio. Unzen Gold nachgewiesen hat. Doch De Grey verfügt auch über ein spannendes Lithiumprojekt namens King Col (wie wir bereits verschiedentlich berichteten), von dem man nun sehr positive Bohrergebnisse präsentieren konnte.

De Grey hatte zuletzt auf King Col zwei Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 132,4 Metern am Südwestende des 7,5 Kilometer langen Trends niedergebracht. Damit spiegelte man bereits durchgeführte Rückspülbohrungen (RC-Bohrungen), um die Lithium-, Tantal- sowie Cäsiumgehalte zu bestätigen und gleichzeitig vor allem die Verteilung und den Anteil der lithiumführenden Minerale zu bestimmen.

Und das Unternehmen war erfolgreich, da die Kernbohrungen die Ergebnisse der früheren RC-Bohrungen tatsächlich bestätigten. So erbrachte die erste Kernbohrung 11,5 Meter mit 0,64 % Li2O ab 27 Meter Tiefe (RC-Bohrung 8 Meter mit 1,00 % Li2O ab 27 Meter Tiefe), während die zweite Kernbohrung 27,3 Meter mit 1,14% Li2O ab nur 12,7 Meter Tiefe aufwies. Darunter waren zudem 11,9 Meter mit sehr hohen 2,43% Li2O! Die entsprechende RC-Bohrung hatte 17 Meter mit 2,55 % Li2O ab 13 Meter Tiefe aufgezeigt.

Im Rahmen der geologischen Protokollierung hat De Grey zudem die lithiumführenden Minerale identifiziert, darunter Petalit, Spodumen und Lepidolit. Derzeit wird eine detaillierte petrologische Analyse durchgeführt, um den Wissensstand um die Mineralogie sowie die Verteilung der Lithiumminerale zu verbessern.

Neben Lithium lieferten die jüngsten Kernbohrungen auch Abschnitte mit anomalen Cäsium-sowie sehr hohen Tantalgehalten. Die jüngsten Kernbohrungen lieferten 0,9 Meter mit 1,26% Cs2O ab 30,6 m Tiefe und 1 Meter mit 1,63% Cs2O ab 21,5 Meter. Die geringe Tiefe des Pegmatits bedeutet, dass er zum Teil verwittert ist. Obwohl Pollucit im Bohrkern identifiziert wurde (muss noch durch die Petrologie bestätigt werden), könnte die teilweise Verwitterung zu einer gewissen Verarmung des Cäsiums nahe der Oberfläche geführt haben und folglich zu niedrigeren Gehalten im frischen Pollucit als erwartet, erklärte De Grey.

Das cäsiumreiche Mineral Pollucit ist sehr selten und ist weltweit nur an einigen wenigen Orten entdeckt worden. Die Hauptverwendung von Pollucit ist in der Produktion von Formiatsole mit hohen Cäsiumgehalten, die in der Öl- und Gasindustrie Verwendung findet. Pollucit hängt mit stark entwickelten und komplexen Pegmatiten zusammen. Weltweit gibt es nur drei Lagerstätten von kommerzieller Bedeutung, Tanco (Kanada), Bikita (Simbabwe) und die Lagerstätte Sinclair (Western Australia), die aktuell von Pioneer Resources (WKN A0BLDZ) entwickelt wird. Sinclair weist eine Ressource von 7.110 Tonnen mit 16,4% Cs2O auf.

De Grey stieß mit seinen Bohrungen zudem auf sehr hohe Tantalgehalte, darunter 4,3 Meter mit 675 ppm Ta2O5 ab 34,2 Meter und 5,9 Meter mit 468 ppm Ta2O5 ab 21,5 Meter.

Wie erwähnt, zeigt das Vorkommen von Spodumen, Petalit, Lepidolit, Tantal und Pollucit deutlich, dass das Pegmatitsystem King Col ein Nährboden für Lithium-Cäsium-Tantal-Minerale ist. So genannte LCT-Pegmatite zeigen in der Regel sowohl lateral als auch vertikal eine Zonierung. Um das möglich Ausmaß des LCT-Pegmatits besser zu verstehen, sind nun weitere Arbeiten nötig.

Diese werden laut De Grey zunächst folgende Schritte umfassen:

- eine detaillierte Bewertung der Mineralogie der Pegmatite einschließlich der Petrologie wurde bereits angestoßen und die Ergebnisse sollten in Kürze eintreffen,

- ein Hylogger Spectral Scanning zur Bestimmung der Mineralogie und Verteilung der Minerale in den Bohrkernen wird vom WA Geological Survey als Teil der EIS-Finanzierung durchgeführt und

- Nachfolgebohrung zur Ausdehnung der Lithium-Cäsium-Tantal-Vererzung sind bereits geplant.

Es wird noch eine ganze Weile dauern und viel Arbeit erfordern, bis De Grey auf King Col eine Ressource vorlegen und damit das Potenzial des Projekts genauer bestimmen kann. Die heutigen Neuigkeiten aber sind unserer Ansicht nach auf jeden Fall ermutigend und weisen in die richtige Richtung. Wir werden auf jeden Fall weiter berichten!



