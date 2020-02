De Grey Mining: Hemi-Zone liefert erneut starke Bohrergebnisse

Seit De Grey Mining (WKN 633879 / ASX DEG) vor wenigen Tagen Bohrergebnisse von seiner Neuentdeckung, der Lagerstätte Hemi, vorlegte, kannte der Kurs nur eine Richtung – nach oben. Notierte das Papier am 3. Februar noch bei 0,046 AUD stehen jetzt 0,16 AUD zu Buche. Das bedeutet einen Kurssprung von fast 250% in nur wenigen Tagen!

Die drastische Neubewertung der De Grey-Aktie ist aber nicht nur damit zu erklären, dass hier hohe Gehalte mit großer Kontinuität in mächtigen Abschnitten nachgewiesen wurden, sondern vielmehr mit der Hoffnung, dass das Unternehmen mit Hemi auf die eine, große Tagebaulagerstätte gestoßen sein könnte, mit der allein eine kostengünstige Goldproduktion aufgenommen werden könnte. Während die anderen, zahlreichen Lagerstätten auf dem riesigen Pilbara-Projekt dann zusätzliches Material liefern würden.

Auch am heutigen Tag ging es für De Grey weiter nach oben mit einem abermals gewaltigen Handelsvolumen von fast 50 Mio. gehandelten Aktien, nachdem das Unternehmen nun weitere, spektakuläre Ergebnisse von Hemi vorlegte. In der neulich veröffentlichten Mitteilung hatte das Unternehmen Ergebnisse aus zwei Zonen (Sektion A und Sektion B) veröffentlicht, die in nur 640 Meter Entfernung von einander liegen. Heute nun legte De Grey mit abermals spektakulären Resultaten von Bestimmungsbohrungen auf der Sektion A sowie ersten sehr ermutigenden Ergebnissen von Bohrungen in einer neuen Sektion C nach, die auf halbem Weg zwischen den Sektionen A und B liegt.

De Grey präsentierte dabei die Ergebnisse aus 20 weiteren Aircore-Bohrungen (die Analyseergebnisse für 39 weitere Bohrungen stehen noch aus) und meldete zusätzliche mächtige und hochgradige Goldvererzung, die eine signifikante 30 Meter breite Goldzone bis in eine Tiefe von 130 Metern konsolidiert, die in alle Richtungen offen ist!

Die herausragenden Ergebnisse waren dabei:

- 44 Meter mit 5,1 g/t Gold ab 40 Meter Tiefe, einschließlich 13 Meter mit 8,8 g/t Gold und

- 46 Meter mit 6,6 g/t Gold ab 92 Meter Tiefe, einschließlich 21 Meter mit 8,3 g/t Gold.

Damit reihen sich die neuen Resultate nahtlos in diejenigen ein, die De Grey vor Kurzem gemeldet hatte, unter anderem:

- 24 m mit 7,5 g/t Au ab 126 m Tiefe, einschließlich 18 m mit 8,6 g/t,

- 49 m mit 3,7 g/t Au ab 65 m Tiefe, einschließlich 18 m mit 6,6 g/t und

- 36 m mit 4,0 g/t ab 39 m Tiefe, einschließlich 11 m mit 8,9 g/t.

Wie Andy Beckwith, technischer Leiter bei De Grey erklärte, handelt es sich dabei um „beeindruckende Ergebnisse - hochgradig, mächtig und gleichbleibend. Die Bohrungen unterhalb dieser Zone und der Vererzung in Sektion B sind eindeutig zwei wichtige vorrangige RC-Ziele.“

Die Bohrungen in Sektion C laufen noch, doch hat De Grey hier bereits eine ganze Reihe von Bohrergebnissen erhalten, die laut dem Unternehmen unter anderem eine ermutigende, breite Vererzungszone nachwiesen, die 8 Meter mit 1,4 g/t Gold ab 44 Meter Tiefe sowie 20 Meter mit 0,9 g/t Gold ab 88 Meter Tiefe aufzeigten.

De Grey plant hier weitere, tiefere und detailliertere RC-Bohrungen (Rückspülbohrungen), um die vorrangigen hochgradigen Zonen und andere anomale Zielbereiche im frischen Grundgebirge zu überprüfen und eine vollständige Erfassung des frischen Grundgebirges zu gewährleisten.

Ein Zyklon namens Damien hatte bis vor Kurzem weitere Bohrarbeiten in der Region verhindert, doch dieser hat sich nun gelegt und De Grey prüft derzeit die Zufahrtswege ins Prospektionsgebiet Hemi. Aircore-, RC- und Kernbohrgeräte sind verfügbar und können laut dem Unternehmen schnell wieder mobilisiert werden.

Es dürfte also bald weitergehen mit den Bohrungen auf der spannenden Neuentdeckung Hemi, sodass für einen weiter starken Newsflow gesorgt sein dürfte. Zumal laut De Greys Simon Lill im Interview mit GOLDINVEST.de noch Ergebnisse von der Lagerstätte Toweranna ausstehen und De Grey auch an einer neuen Ressourcenschätzung arbeitet (diese wird die Ergebnisse von Hemi allerdings noch nicht enthalten).

