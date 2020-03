De Grey Mining: Die Hemi-Entdeckung ändert alles

Die Aktien von De Grey Mining (WKN 633879 / ASX DEG) halten sich im Gegensatz zu vielen anderen Goldgesellschaften trotz Coronavirus vergleichsweise gut, was mit der spektakulären Entdeckung in der Hemi-Zielzone zu tun hat (wir berichteten).



Vor Kurzem gab es neue, einmal mehr ermutigende Nachrichten von Hemi, die wir uns von Executive Chairman Simon Lill erläutern ließen. In diesem Gespräch deutete Herr Lill auch an, dass De Grey eine zuvor angekündigte Scoping-Studie zum Gesamtprojekt Mallina angesichts der potenziellen Bedeutung der Hemi-Entdeckung erst einmal verschieben könnte, um die Resultate von diesem anscheinend bedeutenden Fund zu einem späteren Zeitpunkt in die Studie einbeziehen zu können.



Derzeit ist De Grey Mining bereits mit drei Bohrgeräten auf Hemi aktiv, um diesen potenziellen Game Changer schnell genauer zu definieren und auszuweiten. Das ist aber Teil des bestehenden Budgets / der bestehenden Planungen, sodass De Grey erst einmal kein frisches Kapital benötige, so Herr Lill.





Hier geht es zum Interview:





Hinzu kam heute die Nachricht, dass De Grey-Aktionär DGO Gold (WKN A0M9KB) seinen Anteil an dem Unternehmen von 10,7% auf rund 16,4% erhöhen wird. Dafür wird DGO zum einen 22,5 Mio. DEG-Optionen (Warrants) ausüben – 10 Millionen zu 0,10 AUD und 12,5 Millionen zu 0,30 AUD. Damit fließen De Grey 4,75 Mio. AUD an frischem Kapital zu, das für weitere oder beschleunigte Bohrungen verwendet werden könnte.



Insbesondere die Ausübung der Bezugsscheine zu 0,30 AUD zum aktuellen Zeitpunkt (die De Grey-Aktie notiert bei 0,205 AUD) betrachten wir als großen Vertrauensbeweis. Zusätzlich erwirbt DGO weitere 40,9 Millionen DEG-Aktien von drei verschiedenen Gesellschaften, die bereits Aktionäre von DGO sind – im Tausch gegen weitere DGO-Aktien.



Man könnte spekulieren, dass DGO die Möglichkeit haben will, eventuelle, feindliche Übernahmeangebote abzuwehren, sollten die Coronovirus-Verwerfungen dazu führen, dass ein „zu niedriges“ Angebot erfolgt…



Auf jeden Fall bleibt es spannend bei De Grey und GOLDINVEST.de wird natürlich am Ball bleiben!





