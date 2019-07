De Grey Mining: Großes Finanzierungs-Paket!

Top-Nachrichten von De Grey Mining (WKN 633879 / ASX: DEG): Das australische Rohstoff-Unternehmen hat ein Finanzierungs-Paket im Volumen von bis zu 22 Millionen Dollar geschnürt. Davon will DGO Gold Limited bis zu 5 Millionen Dollar übernehmen. Mit dem Emissionserlös wird De Grey Mining zum einen den Kauf von 100 Prozent der Anteile an dem Goldprojekt Indee und zum anderen weitere Explorationsaktivitäten finanzieren. Den Kauf von Indee will man nun bis zum 24. August perfekt machen.

Für den Großteil der Finanzierung konnte man mit dem Broker Bell Potter einen „big name“ aus der Branche gewinnen. Dieser unterstützt De Grey Mining bei der anstehenden Kapitalerhöhung im Volumen von 19,1 Millionen Dollar. Gegen die entsprechenden Bezugsrechte sollen im Verhältnis 1,28 zu 1 junge Aktien von De Grey Mining zu 0,05 Dollar platziert werden. Die Bezugsrechte sollen voraussichtlich vom 23. bis 31. Juli gehandelt werden. Bereits jetzt ist der Emissionserlös für das Unternehmen gesichert, da Bell Potter die Kapitalerhöhung vollständig gezeichnet hat und im Anschluss die Platzierung über die Bezugsrechte durchführen wird.

Damit nicht genug. Eine Gruppe von Investoren, die bisher nicht an De Grey Mining beteiligt ist, wird dem Unternehmen gegen Ausgabe von 60,3 Millionen junger Aktien zu ebenfalls 0,05 Dollar rund 3 Millionen Dollar zur Verfügung stellen. Die Aktien aus dieser Platzierung erhalten ebenfalls Bezugsrechte für die große Tranche der zweiphasigen Kapitalbeschaffung von De Grey Mining.

Wir hatten am Dienstag bereits auf bevorstehende gut Nachrichten in Zusammenhang mit einer Finanzierung bei dem Unternehmen hingewiesen. Die Aktie des Rohstoff-Unternehmens war aufgrund der nun bekannt gegebenen Neuigkeiten zuletzt vom Handel ausgesetzt.



