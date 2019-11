De Grey Mining: Goldlagerstätte Mallina liefert erneut!

Finanztrends Video zu Goldpreis



Die letzte Ressourcenschätzung für die Mallina-Lagerstätte, eine von mehreren auf dem Pilbara-Goldprojekt von, stammt aus dem Jahr 2018 und liegt bei 160.700 Unzen Gold. Der australische Goldexplorer hat aber auf Mallina seitdem bereits zahlreiche neue Bohrungen vorgenommen, die darin noch nicht aufgenommen wurden. Und auch die jüngsten, heute vorgelegten Ergebnisse zeigen: Mallina liefert weiterhin ab!Erst im September diesen Jahres zum Beispiel hatte De Grey so genannte Aircore-Bohrungen auf Mallina durchgeführt, die unter anderem 40 Meter mit 3,9 g/t Gold, 28 Meter mit 2,6 g/t Gold, 32 Meter mit 1,6 g/t Gold und 20 Meter mit 1,7 g/t Gold erbrachten – alles außerhalb der bisher definierten Ressourcenbereiche. Diese mehr als vielversprechenden Ergebnisse –sehr gute Gehalte über sehr breite (mächtige) Vererzungsabschnitte – waren für das Unternehmen der Anlass weitere Aircore- und zudem tiefer gehende RC-Bohrungen (Rückspülbohrungen) durchzuführen, die nun ihrerseits erfolgreich waren!Die Highlights der jüngsten Bohrrunde: - 3 Meter mit 7,9 g/t Au ab 27 Meter Tiefe,- 10 Meter mit 3,1 g/t Au ab 53 Meter Tiefe, einschl. 4 Meter mit 6,7 g/t Au ab 56 Meter Tiefe,- 10 Meter mit 2,8 g/t Au ab 77 Meter Tiefe einschl. 3 Meter mit 7,4 g/t Au ab 83 Meter Tiefe,- 6 Meter mit 2,6 g/t Au ab 114 Meter Tiefe einschl. 2 Meter mit 5,9 g/t Au ab 114 Meter Tiefe,- 4 Meter mit 2,2 g/t Au ab 40 Meter Tiefe und- 5 Meter mit 2,1 g/t Au ab 91 Meter Tiefe einschl. 1 Meter mit 7,1 g/t Au ab 94 Meter Tiefe.Auch hier sind wieder breite Vererzungsabschnitte mit teils hohen Goldgehalten zu beobachten, die laut dem Unternehmen zusammen „mit anderen früheren und signifikanten Bohrergebnissen, die seit der Ressourcenschätzung im Juli 2018 eingegangen sind, Vertrauen schaffen, dass weitere Ressourcensteigerungen zu erwarten sind."Entsprechend hat De Grey das geplante Bohrprogramm bereits erweitert und vorverlegt, um dieses größere Potenzial schnell zu bewerten. Und so – auch angesichts dessen, dass die Mallina-Lagerstätte schon in der Vergangenheit mit jeder Bohrrunde erweitert werden konnte – sind auch wir zuversichtlich, dass die nächste Ressourcenschätzung für diese Lagerstätte, die ja nur eine von mehreren auf dem Pilbara-Projekt ist, deutlich höher ausfallen wird als die Kalkulation aus dem vergangenen Jahr.Apropos: Auch die anderen Goldlagerstätten Toweranna und Withnell, denen sich De Grey Mining vorrangig widmet, konnten zuletzt deutlich erweitert werden bzw. lieferten immer wieder ausgezeichnete Bohrergebnisse. Wie Andrew Beckwith, technischer Direktor von De Grey mitteilte, wartet man auf zahlreiche Analyseergebnisse von beiden Vorkommen und geht davon aus, dass noch diesen Monat Updates zu Towerann und/oder Withnell veröffentlicht werden können.Wir halten die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden!