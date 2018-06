De Grey Mining: Erneuter Volltreffer auf Goldprojekt Pilbara!

Erst vor Kurzem hatte der australische Goldexplorer De Grey Mining (WKN 633879 / ASX DEG) mit hervorragenden Bohrergebnisse vom Mt Berghaus-Zielgebiet gemeldet, das Teil des Goldprojekts Pilbara in der gleichnamigen Region Australiens ist. Nun legt das Unternehmen mit abermals exzellenten Goldgehalten vom Zielgebiet Mallina nach. Das begrüßen die Anleger Down Under mit einem Kursplus von über 8%, sodass die Aktie bei 0,195 AUD schließt. GOLDINVEST.de hatte das Unternehmen das erste Mal im August 2017 vorgestellt, als der Kurs bei gerade einmal 0,04 AUD lag!

Die heute gemeldeten Goldentdeckungen haben zudem den Vorteil, dass sie in geringer Tiefe von weniger als 60 Metern unter der Oberfläche auftreten und zudem voraussichtlich innerhalb der geplanten, erweiterten Tagebaugruben liegen, die De Grey im Rahmen der Arbeiten an einer vorläufigen Machbarkeitsstudie abgesteckt hat. Da die Goldvererzung zudem in übereinander liegenden Erzgängen innerhalb der 3 Kilometer langen Scherebene auftritt, besteht nach Ansicht von De Grey großes Potenzial für die Entdeckung weiterer Adern sowie von Strukturen, die diese miteinander verbinden. Es besteht als erhebliches Potenzial auf weitere Goldfunde auf Mallina!

Insgesamt hat De Grey bei den jüngsten Bohrungen eine hohe Trefferquote erzielt: 49 von 82 Bohrungen erbrachten signifikante Goldgehalte! Zu den vielversprechenden, ersten Ergebnissen, die das Unternehmen aus dem Labor erhielt gehörten:

Central Lodes

- 46 Meter mit 3,26 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) einschließlich 26 Meter mit 5,35 g/t Au,

- 16 Meter mit 3,00 g/t Au einschließlich 6 Meter mit 4,66 g/t Au,

Alfred-Argyle (eine neue Erzader)

13 Meter mit 3,80 g/t Au einschließlich 6 Meter mit 7,35 g/t Au,

Lode 8

19 Meter mit 2,44 g/t Au und

20 Meter mit 2,18 g/t Au.

De Grey hat auf dem Mallina-Gebiet in einer Reihe von Lagerstätten, die auf einem von Osten nach Westen verlaufenden Trend liegen, der Alfred Argyle-Scherebene, bereits Ressourcen von 3,74 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 1,2 g/t Au und damit enthaltenen 147.100 Unzen Gold nachgewiesen. Wir denken aber, dass dieser Wert angesichts der nun vorgelegten Bohrergebnisse und weiterer geplanter Erkundungen auf Mallina noch deutlich steigen dürfte.

Auch auf anderen, bereits erfolgreich erbohrten Gebieten des Pilbara-Projekts will Pilbara die Erkundungen ausweiten. In den nächsten Wochen aber stehen erst einmal die Ergebnisse eines bereits abgeschlossenen Bohrprogramms von Toweranna sowie weitere Resultate kürzlich beendeter Rückspülbohrungen auf Mt Berghaus an – für weiteren, hoffentlich positiven, Newsflow sollte also gesorgt sein!

De Grey plant zudem schon die Erstellung einer neuen Ressourcenschätzung für das Pilbara-Projekt, die alle Bohrergebnisse auf dem gesamten Projektgebiet bis Ende Juni enthalten soll. Wir sind der Ansicht, dass es dem Unternehmen gelingen sollte, die bereits bekannten Ressourcen von 1,2 Mio. Unzen Gold noch einmal deutlich auszuweiten.

Und in all dem ist das Potenzial auf mögliche, hochgradige Goldvorkommen aus den Konglomeratgoldzonen auf dem Pilbara-Projekt noch gar nicht berücksichtigt. Dies könnte, das nachzuweisen allerdings braucht noch eine Menge Arbeit und Zeit, zusätzliche, einfach zu verarbeitende Ressourcen für De Grey bedeuten. Wie aber die letzten Bohrergebnisse unserer Ansicht nach eindrucksvoll zeigen, verfügt das Unternehmen auch ohne die Konglomeratgold-Story über gewaltiges Potenzial!

Dennoch weisen wir noch einmal darauf hin, dass es sich hier um eine hochriskante Spekulation handelt. Wir betrachten allerdings das Chance-Risiko-Verhältnis als sehr attraktiv.



