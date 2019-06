De Grey Mining: Erfolgreicher Abschluss vielversprechender Bohrungen

Das jüngste, jetzt abgeschlossene Bohrprogramm der australischen De Grey Mining (WKN 633879 / ASX: DEG) entpuppt sich als voller Erfolg. Abermals kann das Unternehmen vom Zielgebiet Toweranna, nur einer von zahlreichen Lagerstätten auf dem Goldprojekt Pilbara, sehr gute Bohrergebnisse vorlegen.

Insgesamt hat De Grey auf Toweranna damit zuletzt 42 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von knapp über 10.000 Metern durchgeführt. Die Bohrlöcher setzte man in einem 40 x 40 Meter-Muster, um so eine Ressourcenschätzung für einen Tagebau bis in eine Tiefe von 200 Metern vorzubereiten. Diese will De Grey schon im nächsten Quartal abliefern! Mit dem jetzt beendeten Programm zielte das Unternehmen auf Ausdehnungen der bereits bekannten Ressource auf Toweranna (143.900 Unzen Gold bei durchschnittlich 2,2 g/t Gold) zur Seite und in die Tiefe ab.

Und das erfolgreich, da auch die neuesten Bohrergebnisse laterale Ausdehnungen sowie weitere, übereinanderliegende Erzgänge bestätigten. Damit erhält die These der Geologen von De Grey, dass allein auf Grund der Bohrungen in eine Tiefe von bis zu 200 Metern bereits ein substanzieller Anstieg der Toweranna-Ressource zu erwarten ist, weitere Unterstützung.

Das Potenzial, die goldhaltigen Erzgänge über 200 Meter Tiefe hinaus auszuweiten, wird derzeit bewertet. Ausgewählte erste Diamantkernbohrungen, die die Goldvererzung zwischen 200 und 600 Meter Tiefe testen sollen, laufen bereits.

Die Highlights der heute gemeldeten Bohrungen waren:

- 11 Meter mit 2,11 g/t Au,

- 8 Meter mit 2,71 g/t Au inkl. 3 Meter mit 6,73 g/t Au

- 7 Meter mit 9,27 g/t Au inkl. 1 Meter mit 25,5 und 1 Meter mit 17,85 g/t Au

- 15 Meter mit 4,71 g/t Au inkl. 3 Meter mit 85,5g/t Au und 1 Meter mit 37,1 g/t Au,

- 12 Meter mit 2,23 g/t Au,

- 13 Meter mit 1,61 g/t Au und

- 23 Meter mit 1,54 g/t Au.

Angesichts der anhaltend positiven Bohrergebnisse von Toweranna inklusive des Potenzials auf eine deutliche Ressourcensteigerung sowie des Tiefenpotenzials auf weitere Goldvererzung betrachten wird De Grey Mining als einen der derzeit aussichtsreichsten Goldexplorer in der Region Pilbara – auch ohne, dass man mögliche KIonglomeratgoldvorkommen – wie sie auch Novo Resources (WKN A1JG38) dort erkundet – überhaupt in die Rechnung einbezieht!

Die Aktie scheint mittlerweile zwischen 8 und 10 australischen Cents einen Boden ausbilden zu können. Unserer Ansicht nach sollten sich erfahrene Rohstoffanleger, die sich des hohen Risikos bei einem Explorationsunternehmen wie De Grey Mining bewusst sind, das Papier auf dem aktuellen Niveau genau anschauen. Am besten wohl, bevor die neue Ressourcenschätzung auf dem Tisch liegt.



