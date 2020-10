De Grey Mining: Dieser Falke ist ein Goldmonster!

De Grey Mining (WKN 633879 / ASX DEG), der Highflyer der in den letzten Wochen und Monaten ohnehin schon starken Goldexplorationsbranche, legt einmal mehr Bohrergebnisse vor, die das gewaltige Potenzial der Entdeckung des Unternehmens in Western Australia verdeutlichen. Allein die neueste Goldvererzungszone, die das Unternehmen aufspürte (namens Falcon), verfügt jetzt über eine potenzielle Streichlänge von 3 Kilometern!



Neueste Bohrungen mit Diamantkern- und Rückspülbohrgeräten, bestätigten die mächtige Goldvererzung auf Falcon, die zuvor mit so genannten Aircore-Bohrungen entdeckt wurde. Die besten Ergebnisse, die sich nahtlos in die bisherigen Erfolgsmeldungen einreihen:



− 42 Meter mit 5,2 g/t Gold ab 47 Meter, inkl. 31 Meter mit 6,6 g/t Gold und

− 50 Meter mit 3,3 g/t Gold ab 50 Meter, inkl. 29 Meter mit 4,6 g/t Gold!



Die ersten Ressourcenbohrungen auf Falcon erstrecken sich über eine Fläche von 800 Metern und bis in eine Tiefe von 250 Metern. Damit verfügt Falcon schon jetzt über ähnliche Ausmaße wie Aquila. Weitere 2 Kilometer Streichen, die mit Aircore-Bohrungen identifiziert wurden, müssen erst noch genauer untersucht werden und die Vererzung bleibt zudem in der Tiefe und in Streichrichtung offen.





Weitere Ergebnisse der jetzt gemeldeten Diamantkern- und Rückspülbohrungen von Falcon sind:− 25 Meter mit 2,2 g/t Gold ab 124 Meter,

− 31 Meter mit 1,5 g/t Gold ab 211 Meter,

− 62 Meter mit 1,5 g/t Gold ab 143 Meter,

− 17 Meter mit 1,2 g/t Gold ab 119 und

− 12 Meter mit 2,7 g/t Gold ab 52 Meter.

Das Potenzial ist immer noch gewaltig



Darüber hinaus dehnten jüngst ebenfalls durchgeführte Aircore-Bohrungen die Falcon-Intrusion 500 Meter nach Süden aus, sodass die potenzielle Streichlänge jetzt 3 Kilometer beträgt – und immer noch für Erweiterungen offenbleibt! Insgesamt wird die Intrusion in Richtung Süden breiter, wobei allerdings anfänglich weniger Goldvererzung zu beobachten ist. Unter anderem erbrachten die Aircore-Bohrungen 1 Meter mit 2,6 g/t Gold und 4 Meter mit 1,1 g/t Gold.



Zahlreiche Bohrprogramme laufen



De Grey konzentriert sich jetzt mit vorrangigen Bohrprogrammen auf erste Tests des 3 Kilometer langen Streichpotenzials auf Falcon und wird dazu weiter Rückspülbohrungen sowie tiefere Diamantkernbohrungen durchführen. Damit will man den Umfang der Vererzung definieren, bevor Bestimmungsbohrungen (infill drilling) folgen.



Doch natürlich verliert De Grey die anderen massiven Vererzungszonen der Hemi-Goldentdeckung nicht aus den Augen und wird parallel Erweiterungs- und Bestimmungsbohrungen sowohl auf der Crow- als auch auf der Aquila-Zone durchführen. Damit nicht genug laufen bereits Aircore Bohrungen auf South Brolga und anderen, regionalen Intrusionszielen. Der Strom der hoffentlich guten Nachrichten sollte also nicht sobald abreißen!





