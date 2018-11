De Grey: Erste Großproben weisen grobkörniges Gold im Konglomerat nach

Die ersten Großproben aus dem Konglomeratgoldziel Loudens Patch, auf dem der australische Goldexplorer De Grey Mining (WKN 633879 / ASX DEG) vor bereits einiger Zeit eine große Zahl von Goldnuggets gewinnen konnte, sind erfolgreiche verlaufen, meldet das Unternehmen. Erste, vor Ort vorgenommene Untersuchungen erbrachten als sehr ermutigend betrachtete Ergebnisse, da drei aufeinanderfolgenden Konglomeratproben einen beachtlichen Gehalt von grobkörnigem Gold aufwiesen. Zwei Proben zeigten dabei Goldnuggets und eine beachtliche Menge an grobkörnigem Gold im Waschpfannenkonzentrat!

Allerdings, und das ist wichtig bei der Bewertung der heutigen Resultate, handelt es sich um nicht quantitative Proben, die nur grobkörniges Gold abtrennten, sodass ein repräsentativer Goldgehalt noch nicht angegeben werden kann. (Das wird aber möglich sein, nachdem die Proben in einem Labor untersucht wurden.)

De Grey hat nämlich auch sehr feine Goldpartikel als Schwebekörper in der Waschpfanne entdeckt, doch ist es sehr schwierig, diese mit diesem Probenentnahmeverfahren einzusammeln und zu bewerten. Die sehr feinen Goldpartikel deuten an, dass weiteres Gold in den Probenrückständen (Sample Tails) enthalten sein könnte. Aufschluss darüber wird die Analyse zukünftiger, detaillierterer Großproben durch ein unabhängiges Labor erbringen.

Die vorläufigen Ergebnisse aus dem Feld, die aus einem 6 Meter langen Bereich der Konglomeratvorkommen stammen, den De Grey bislang auf 20 Meter Länge freigelegt hat, sind unserer Ansicht nach auf jeden Fall sehr ermutigend. Zusammengefasst gewann das Unternehmen aus drei jeweils 250 Kilogramm umfassenden Großproben aus dem Konglomerat 0,204 Gramm Gold, 0,98 Gramm Gold bzw. 1,98 Gramm Gold. Wichtig: Es handelt sich nicht um „Gramm pro Tonne“, sondern um das jeweils aus einer der 250 Kilogramm schweren Probe gewonnen Material!

De Grey wird jetzt weitere Schürfgräben südwestlichen und nordöstlichen Zielen auf Loudens West ausheben. Anschließend verlagern sich die Testarbeiten zum Ziel Loudens South am Südende der Loudens Range. Die Durchführung einer ähnlichen Probenentnahme ist für die Prospektionsgebiete Jarret Wells und Steel Wells geplant. Das Unternehmen will zunächst das Vorkommen des grobkörnigen Goldes in jedem Gebiet bewerten, bevor man sich zur Entnahme größerer Großproben entscheidet und sie an ein unabhängiges Analyselabor für akkreditierte Goldgehalte schickt.

In Australien hat die Aktie heute Verluste verbucht, was wir nicht wirklich nachvollziehen können. Denn diese Ergebnisse sind unserer Ansicht nach keineswegs schlecht – zumal das beobachtete feine Gold noch gar nicht berücksichtigt ist – und vor allem ist De Grey in einer wesentlich komfortableren Position als der Großteil der anderen Explorer, die auf den Konglomeratgold-Hype im australischen Pilbara aufgesprungen sind.

Denn das Unternehmen verfügt auf seinem Pilbara-Projekt bereits über eine Ressource an „strukturellen“ Goldvorkommen von 1,4 Mio. Unzen und hat dabei erst einen kleinen Teil des Gebiets erkundigt. Das Konglomeratgold wäre also nur zusätzliches – leicht zu verarbeitendes – Material für eine zukünftige Verarbeitungsanlage auf dem Projekt. Sicher könnte das ein schöner Zugewinn für das Unternehmen sein, aber De Grey ist auch ohne dieses Konglomeratgold unserer Meinung nach sehr gut aufgestellt!

