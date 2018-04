Dax zwischen Bullenmarkt und Gewinnmitnahmen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Solide US Bilanzen, Entspannung im Handelsstreit mit China und eine Annäherung an Nordkorea lassen Anleger zuversichtlicher werden. Nach dem starken Vortag verteidigt der Dax zunächst sein Niveau. Später setzen Gewinnmitnahmen einRückenwind bekommen Anleger von der US-Bilanzsaison. Auch die Wall-Street-Größe Morgan Stanley hat dank des regen Handels an den Finanzmärkten und der Steuerreform von US-Präsident Donald Trump den besten Quartalsgewinn ihrer Geschichte eingefahren. Der Rivale von Goldman Sachs setzt damit einen glanzvollen Schlusspunkt der Bilanzsaison der amerikanischen Großbanken. Die Geldhäuser hatten durch die Bank besser verdient.Interessant wird auch der Konjunkturbericht der US-Notenbank Federal Reserve am Abend (20.00 Uhr MESZ). Von ihm erhoffen Anleger sich Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der nächsten Zinserhöhungen.Continental muss wegen des Gegenwinds von Wechselkursen in der Reifensparte seine Gewinnerwartungen zurechtstutzen. Anleger reagieren äußerst verschnupft auf die Gewinnwarnung des Reifenkonzerns und Autozulieferers. In der Spitze fallen Conti Aktien um 5,5 Prozent auf 214,50 Euro zurück. Sie rutschten damit erstmals seit vergangenen September wieder unter ihre 200-Tage-Linie.Das Biotech-Unternehmen Evotec kommt im Forschungsbündnis mit Bayer voran. Jüngste Entwicklung ist ein Kandidat gegen Endometriose. Das Mittel wird jetzt in der Phase I getestet. Bayer und Evotec hatten die Allianz im Oktober 2012 geschlossen.An der gynäkologischen Erkrankung Endometriose sind den Angaben zufolge weltweit etwa 176 Millionen Frauen betroffenDas Biotech-Unternehmen Morphosys erhöht für die geplante Aktienplatzierung in den USA wie erwartet das Kapital. Um die Ausgabe von Hinterlegungsscheinen (ADS) in den USA zu ermöglichen, erhöht Morphosys die Zahl der Stammaktien um 2,075 Millionen.Die ADS Zertifikate erleichtern den Handel mit Aktien ausländischer Unternehmen an den US-Börsen.Der holländische Chipausrüster ASML ist gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. Umsatz und Rendite lagen über den Erwartungen .Das Unternehmen profitiert dabei von der guten Nachfrage. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt: Für 2018 stellte ASML den Investoren ein weiter solides Wachstum von Umsatz und Profitabilität in Aussicht.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.