Dax zunächst stabil zur Wochenmitte

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDer Dax startet zur Wochenmitte stabil und verteidigt das verbesserte Niveau vom Vortag. Dank einer kleinen Entspannung im Handelskonflikt hatte sich der deutsche Leitindex am Dienstag wieder spürbar von seinem Tief vom Wochenbeginn bei 11 993 Punkten gelöst.Die Lage bleibt jedoch angespannt. An Asiens Börsen hielten sich die Anleger mit Engagements zurück - zumal die USA erwägen, weitere chinesische Firmen auf ihre schwarze Liste zu setzen. Es kann also zu entsprechenden Ausschlägen kommen – je nach Nachrichtenlage. Am Nachmittag geht den Anlegern dann auch die Puste aus, und der Dax dreht leicht ins Minus.Auch die neuen Entwicklungen in Sachen Brexit haben Anleger im Auge: Theresa May will einen vierten Versuch starten, ihren „Deal“ durchs Parlament zu bekommen. Zudem will May das britische Parlament über ein zweites Referendum zum Brexit abstimmen lassen.Nachdem die Berichtsaison so gut wie vorbei ist, rücken Analystenkommentare in den Fokus.So stufte das Bankhaus Lampe Dialog Semiconductor nach den Kursgewinnen der vergangenen Monate von "Kaufen" auf "Halten" ab. Goldman Sachs hob indes das Kursziel für Puma von 606 auf 665 Euro an und bekräftigte ihre Kaufempfehlung. Das Analysehaus RBC hebt für Adidas das Kursziel an von 235 auf 275 Euro an und bekräftigte die Einstufung auf "Outperform" – die Rekordjagd könnte also weitergehen.Wirecard Aktien setzen ihren Höhenflug fort, nachdem das Unternehmen einen Auftrag aus Indien meldet. Wirecard digitalisiert Zahlungsprozesse für alle Inder gemeinsam mit dem Staatsunternehmen UTI.Bei Daimler findet heute die Hauptversammlung statt. Es ist die letzte, die von Dieter Zetsche geleitet wird. Nach 13 Jahren an der Spitze übergibt er heute an seinen Nachfolger Ola Källenius. Dem gibt er ein Sparprogramm mit auf den Weg. Zetsche selber wechselt nach einen „Abkühlungsphase in den Aufsichtsrat.Auch Air China fordert von Boeing Schadenersatz wegen des Ausfalls der 737 Max. Seit März stehen die Flieger weltweit am Boden wegen der beiden Abstürze. Damit reiht sich Air China ein hinter China Eastern und China Southern Airlines. Und der Ausfall wird noch länger dauern: Morgen wollen die Flugbehörden aus aller Welt damit beginnen, die neue Software von Boeing zu testen.Bei der Deutschen Bank ist ein Software-Fehler bei der Überprüfung des Zahlungsverkehrs gefunden worden. Damit soll eigentlich Geldwäsche aufgedeckt werden. Mitarbeiter der Abteilung Finanzkriminalität haben den Fehler im System entdeckt.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.