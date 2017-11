Dax zum Wochenstart unentschlossen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die guten Vorgaben aus den USA reichten am Montag nicht aus, um den deutschen Aktienmarkt anzuschieben. Mit leichten Abschlägen startete der DAX am Montag in den Handel. Im weiteren Verlauf konnte er ins Plus drehen und bis auf 13.117 Zählern ansteigen, bevor es am Nachmittag wieder gen Süden ging.Dabei gab es am „Black Friday“ in den USA Allzeithochs wohin das Auge auch reichte. S&P 500, der Nasdaq 100 und der Nasdaq Composite hatten allesamt neue Bestmarken aufgestellt. Dazu trugen die schwergewichteten Amazon-Aktien bei, die ebenfalls ein historisches Hoch markierten.Kritisch beäugt wird der wieder erstarkte Euro. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert bei 1,1946 Dollar auf dem höchsten Stand seit zwei Monaten.Nach den kräftigen Zuwächsen in der Vorwoche sind die Ölpreise am Montag etwas schwächer. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Auslieferung im Januar kostet am Morgen 58,33 US-Dollar, die Nordsee-Sorte notiert bei 63,52 US-Dollar. Am Freitag hatte der US-Ölpreis bei 59,05 Dollar den höchsten Stand seit Mitte 2015 erreicht. Auslöser hierfür sind Spekulationen auf eine Verlängerung der Förderkürzungen auf dem Opec-Treffen an diesem Donnerstag.Mit der Schweizer Großbank UBS kommt einem Bericht der „NZZ am Sonntag” ein neuer Interessent an der Commerzbank ins Spiel. So soll die UBS an Teilen der Commerzbank interessiert sein. Ein Strategieteam der UBS sei “mit Hochdruck daran, verschiedene Szenarien zu prüfen”, berichtete die Zeitung mit Berufung auf einen Insider. Zuletzt hatte es mehrfach Spekulationen über eine Übernahme des zweitgrößten deutschen Geldhauses gegeben. So war unter anderem den französischen Banken BNP Paribas und Crédit Agricole Interesse nachgesagt worden. Auch über eine Fusion mit der Deutschen Bank war spekuliert worden. Die Aktie der Commerzbank kann am Montag rund 0,6 Prozent zulegen auf 12,16 Euro.Delivery Hero ist im jüngsten Quartal deutlich gewachsen. Der Umsatz des weltgrößten Online-Essenslieferdienst sei auf vergleichbarer Basis um 60 Prozent auf knapp 138 Millionen Euro geklettert, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Montagmorgen mit. Bislang hatte Delivery Hero rote Zahlen geschrieben. Im kommenden Jahr soll zumindest die Gewinnschwelle vor Steuern und Abschreibungen (Ebitda) geknackt werden. Delivery Hero war erst im Sommer an die Börse gegangen und ist dort inzwischen rund 6,5 Milliarden Euro wert. Die Startup-Schmiede Rocket Internet, die zuletzt noch 13 Prozent an dem Essenslieferdienst hielt, wird am Donnerstag ihre Quartalszahlen vorlegen. Die SDAX-Aktie gewinnt am Montag 1,6 Prozent auf 38,73 Euro.Die Kryptowährung Bitcoin ist nicht zu bremsen. Am Montagmorgen stieg der Kurs der Digitalwährung erstmals über die Marke von 9.700 Dollar. Damit liegt das Plus seit Ende 2016 bei knapp 900 Prozent. Bei der größten Kryptowährung scheiden sich mittlerweile die Geister und viele Kritiker fühlen sich schon an die Dotcom Blase erinnert.