Dax weiter stabil

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDie Erholung am Aktienmarkt ist von Unsicherheiten geprägt – setzt sich aber zunächst fort. Die Vorgaben aus Asien sind gemischt, die aus den USA freundlich. Der Brexit und Konjunktursorgen bleiben Thema und der Euro gibt sich schwach.Der unter einem Preisverfall für Zucker leidende Konzern Südzucker hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Gewinneinbruch verzeichnet und wird deshalb die Dividende für die Aktionäre mehr als halbieren. In der Zuckersparte sieht der Mannheimer Konzern einen Wertberichtugungsbedarf von 700 Millionen Euro, wie Südzucker am Mittwoch in Mannheim mitteilte. Der Aktienkurs des im SDax notierten Unternehmens brach zeitweise um 12 Prozent ein.Zudem bleibt Bayer Thema, die Jury in San Franzisco entscheidet heute darüber, ob Bayer gewusst hat, dass Glyphosat Krebs erregend ist und ob Bayer Schadenersatz leisten muss. Das britische Parlament stimmt am Abend über Alternativen zum Brexit-Deal ab. Das Thema ist weiterhin völlig offen.Die Aktien des Kunststoff-Spezialisten Covestro profitiert vom chinesischen Konkurrenten. So legten in China die Papiere von Wanhua um mehr als 8 Prozent zu.Der Hamburger Hafenkonzern HHLA hat sich im vergangenen Jahr gut behauptet und erhöht die Dividende von 67 auf 80 Cent. Der Gewinn klettert um 18 Prozent, der Umsatz steigt um 3,1 Prozent. Das gute Ergebnis sei zum Teil auf die Übernahme des größten Terminalbetreibers in Estland zurückzuführen.Apple droht im festgefahrenen Patentstreit mit dem Chipkonzern Qualcomm ein Rückschlag. Eine Richterin der US-Handelsbehörde ITC sagte, dass einige iPhone Modelle ein Qualcomm-Patent verletzen. Sie werde Einfuhreinschränkungen empfehlen. Diese sind aber nicht bindend und könnten ohnehin vom Präsidenten ausgehebelt werden. Der Streit geht seit zwei Jahren und ist im Wesentlichen geprägt von jeweiligen Retourkutschen.Daimler steht angeblich kurz davor, die Hälfte seiner Kleinwagentochter Smart an den chinesischen Konkurrenten Geely zu verkaufen. Dies hätten drei mit den Plänen vertraute Personen berichtet, hieß es auf der Internetseite der "Financial Times" (FT). Das könnte durchaus positive Auswirkungen haben, da Smart nicht profitabel ist, so Experten.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.