Dax mit wackeliger Stabilisierung – Anleger bleiben nervös

Möglicherweise Trendwende in den USA, doch in Asien geht der Ausverkauf weiter. Auch der Dax verliert zunächst zu Beginn der neuen Handelswoche. Nach Pannenstart dreht der Dax aber zaghaft ins Plus.Wieder hatte eine Panne den offiziellen Handel auf Xetra lahm gelegt. Es dauerte über eine Stunde, bis der Handel lief. Der Dax war zunächst deutlich unter 11.500 gefallen, hat sich dann aber leicht im Plus stabilisiert.In den USA sieht es nach einen kleinen Trendwende aus: Große Adressen haben bereits wieder Einstiegskurse gesehen und greifen bei ausgewählten Titeln zu. Anders in Asien: Die Sorge vor einer Abkühlung der Konjunktur in China lässt die Kurse deutlich abrutschen. Allein der Nikkei verliert nochmal zwei Prozent.Nach einem der heftigsten Wochenverluste im Dax seit Jahresbeginn bleiben Anleger sehr nervös. Die Risiken für die Börsen sind zahlreich und zudem die gleichen wie bisher: Der Handelskonflikt zwischen den USA und China, anziehende Renditen am US-Rentenmarkt, Italiens Neuverschuldung und der Brexit bleiben die Keimzellen für wachsende Sorgen.Dass die USA und Saudi-Arabien im Streit um die mutmaßliche Ermordung des saudischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi nun auf Konfrontationskurs gehen, schmeckt Börsianern ebenfalls nicht.Anleger hoffen auch starke Signale der US Bilanzsaison. Sie nimmt in dieser Woche Fahrt auf. Hierzulande fällt der Startschuss am Donnerstag mit den Zahlen des Software-Konzerns SAP.Siemens -Chef Joe Kaeser sieht den Industriekonzern weiter auf dem Weg der Wandlung. “Bei der Verbindung der realen mit der digitalen Welt sind wir heute die klare Nummer 1. Wir dürfen uns aber darauf nicht ausruhen, sondern müssen weitergehen und künftige Trends antizipieren”, sagte der Manager “Euro am Sonntag”. “Wir haben deshalb 14 Schlüsseltechnologien identifiziert, die wir für unser Geschäft in Zukunft als entscheidend erachten. Das geht von Blockchain über Robotik bis hin zu Simulationstechnologien.”Der traditionsreiche US-Einzelhändler Sears ist pleite. Sears hat beim zuständigen Gericht in New York einen Insolvenzantrag gestellt. Das Unternehmen verhandelt nun mit seinen Kreditgebern über die weitere Finanzierung. Das vor 125 Jahren als Versandhändler gegründete Unternehmen war zeitweise der größte Handelskonzern der USA. Sears leidet neben unternehmerischen Fehlentscheidungen auch unter der online Konkurrenz.Bei der Media-Saturn-Mutter Ceconomy soll eine neue Führung die Wende schaffen. Dazu muss ein neuer Vorstandsvorsitzender und auch ein neuer Finanzchef gefunden werden. Nach zwei Gewinnwarnungen in Folge und einem anhaltenden Kursrutsch hat sich der Aufsichtsrat mit dem bisherigen Vorstandschef Pieter Haas auf eine sofortige Trennung verständigt. Auch Finanzvorstand Mark Frese verlässt das UnternehmenDer vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.