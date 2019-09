Dax versucht sich zu erholen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, NachrichtenredaktionUS-Präsident Trump bleibt sich treu: Nach seinen Tiraden gegen China folgen versöhnlichere Töne. Doch Experten vermuten, dass der Präsident von der häßlichen Causa “Ukraine” ablenken will. Insofern könnte die Beruhigungspille nur kurz wirken bei den Anlegern.Der Dax hat die vergangenen drei Tage zum Teil deutlich im Minus geschlossen. Am Vortag allerdings hat der Leitindex nach besagten Aussagen von US-Präsident Donald Trump seine Verluste abgebaut. Der Markt startet stabil in den Donnerstag. Trump hatte gesagt, dass ein Deal mit China früher als erwartet zustande kommen könnte. Die Unsicherheit am Markt wegen eines möglichen Amtsenthebungsverfahren tritt jetzt damit etwas in den Hintergrund. Die Vorgaben waren freundlich. Euro, Gold und Öl bewegen sich kaum.Als größter Dax-Verlierer werden auch Lufthansa in Mitleidenschaft gezogen vom schwachen Ausblick des britischen IAG-Konzerns. Lufthansa knüpfen mit einem Abschlag von 3 Prozent an ihre Vortagsverluste an. Die Rallye nach der Thomas-Cook-Pleite zu Wochenbeginn ist verflogen.Trotz einer schwächeren Konjunktur ist die Konsumlaune der Verbraucher in Deutschland gestiegen. Der GfK-Konsumklimaindex legt überraschend zu von 9,7 auf 9,9 Punkte. Erwartet war ein Rückgang auf 9,6 Punkte: GfK-Experte Rolf Bürkl macht die gesunkenen Zinsen für die bessere Anschaffungsneigung verantwortlich.Thyssenkrupp-Großaktionär Cevian hat angeblich verlangt, die Aufzugsparte komplett zu verkaufen. Cevian erwartet einen Erlös von 18 Milliarden Euro - der als Sonderdividende ausgeschüttet werden soll. Das schreibt das "Handelsblatt".Der noch Vorstandsvorsitzende Guido Kerkhoff hat dieses Ansinnen rundheraus abgelehnt.ThyssenKrupp legen 1,5% zu auf 12,70€.Der Licht- und Elektronikspezialist Hella hat die maue Autokonjunktur deutlich zu spüren bekommen. Der Umsatz fällt um 12% auf 1,57 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis fällt sogar um 16% auf 113 Millionen Euro. Obwohl die Situation “herausfordernd” ist, bestätigt Hella die Jahresprognose.Die Hella Aktie reagiert auf die Kaufempfehlung der DZ Bank und klettert 1,3% auf 44,00€.Schwache Zahlen und ein schwacher Ausblick von US-Konkurrenten HB Fuller lasten auf Henkel. Henkel-Aktien verlieren gut 1,5% auf 90,30€.HB Fuller ist ein großer US Klebstoffhersteller. Henkel ist der größte Klebstoffhersteller der Welt.Auch Wirecard -Aktien bleiben sich treu und schwanken auch heute. Am Donnerstag geht es knapp 2% nach oben auf etwa 148,50€.Die Experten der Societe Generale sehen es positiv, dass sich der Zahlungsdienstleister wieder mehr auf seine fundamentalen Stärken konzentriert.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.