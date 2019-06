Dax versucht erneut Erholung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenGute US Vorgaben helfen dem Dax wieder über die 12.000 Punkte. Ein Belastungsfaktor aber sind die überraschend schwachen Exporte aus DeutschlandDer deutsche Außenhandel hat im April einen kräftigen Dämpfer erlitten. Die Ausfuhren deutscher Güter gingen um 3,7 Prozent zurück. Die Einfuhren ausländischer Waren gingen ebenfalls zurück, allerdings nur um 1,3 Prozent. Auch die deutsche Industrie hat ihre Produktion im April kräftig zurückgefahren. Die Gesamtproduktion fiel um 1,9 Prozent. Das ist der stärkste Rückgang seit August 2015.Dr. Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank Liechtenstein schaut entsprechend sorgenvoll nach vorn: In Zeiten von Handelskriegen ist das wirtschaftliche Risiko für die deutsche exportabhängige Wirtschaft besonders hoch. Noch aber hilft die Binnenwirtschaft – also Konsum und Bau. Ansonsten herrscht das Prinzip Hoffnung.Trotzdem macht der deutsche Aktienmarkt wieder Boden gut. Positive Impulse kommen dabei von den festeren Börsen in den USA nach moderateren Tönen im Zollstreit mit Mexico. Auch die Börsen Asiens haben überwiegend zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 nahm den Schwung der US-Börsen vom Donnerstag mit und stieg um ein halbes Prozent. Auch in Südkorea ging es aufwärts, während Indien etwas schwächelte.Im Fokus steht der US Arbeitsmarktbericht am Nachmittag. Ein schwächerer Arbeitsmarkt könnte die US Fed dazu veranlassen, einen Zinsschritt nach unten zu unternehmen.Die Deutsche Bank wird in Zusammenhang mit den umstrittenen „Cum-Ex“ Steuerdeals noch stärker ins Visier genommen. Die Ermittlungen gegen Mitarbeiter und Vorstände (auch ehemalige) werden ausgeweitet.Gerresheimer, Aumann und Xing werden heute mit Dividendenabschlag gehandelt.Software AG werden von der Credit Suisse hochgestuft von Underperform auf Neutral. Hella dagegen von Oddo abgestuft von Neutral auf Reduce.Morgan Stanley ist skeptisch für die Geschäfte von Deutsche Wohnen und hat abgestuft von "Overweight" auf "Equal-weight". Auch das Kursziel wurde gesenkt von 50 auf 39 Euro. Das Risiko sei wieder gestiegen, dass sich die Politik in den deutschen Wohnungsmarkt einmische, so der entsprechende Analyst.Bereits am Donnerstag waren die Aktien um knapp acht Prozent eingebrochen. Angeblich will die Berliner Landesregierung die Wohnungsmieten ab 2020 für fünf Jahre einfrieren.Auch die Aktien von Vonovia , LEG Immobilien, ADO Properties und Adler Real Estate waren massiv unter Druck geraten.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.