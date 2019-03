Dax verliert erneut deutlich

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenNach dem Ausverkauf vom Mittwoch gibt der Dax heute weiter nach und fällt im Handelsverlauf sogar unter 11.500 Punkte. Die Fed signalisiert Geduld und die Vorgaben sind gemischt bis durchwachsen.Zudem bleibt Bayer Thema, nachdem die Aktie am Vortag infolge einer Schlappe in einem Glyphosat-Prozess um knapp 10 Prozent eingebrochen war.In Sachen Brexit bat die britische Premierministerin Theresa May die Europäische Union um einen Aufschub bis Ende Juni. Die Verschiebung muss einstimmig von den übrigen 27 EU-Ländern gebilligt werden. Das Brexit-Thema lässt die Anleger also erst einmal nicht los und verunsichert weiter.Der Baustoffkonzern HeidelbergCement bleibt trotz konjunktureller Risiken wie Brexit und Handelsstreitigkeiten zuversichtlich für das laufende Jahr. Profitieren wird HeidelbergCement von der stabilen wirtschaftlichen Entwicklung in den Industriestaaten, vor allem in den USA, Kanada, Deutschland und Frankreich. Im Vergangenen Jahr ist der Gewinn um 25 Prozent gestiegen. Grund ist der Sparkurs. Außerdem hat Heidelcement Geschäftsteile verkauft. Anleger bekommen eine Dividende von 2,10 Euro, 11 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Anleger nehmen heute zunächst Gewinne mit.Höhere Kosten für Personal und Material machen der Baumarktkette Hornbach noch stärker zu schaffen als gedacht. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) brach im abgelaufenen Geschäftsjahr um ein Viertel auf rund 82 Millionen Euro ein. Die Aktie verliert knapp 10 Prozent.

Der Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer hatte im vergangenen Geschäftsjahr mit Engpässen bei der Teilelieferung zu kämpfen. Der Umsatz stieg daher 2018 nur um 0,7 Prozent auf knapp 1,23 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) erhöhte sich dagegen von 81,4 auf 87,4 Millionen Euro. Die Auftragslage ist jedoch robust. Daher erwartet das Unternehmen für 2019 und darüber hinaus weiteres Wachstum. Koenig&Bauer will sich konzentrieren auf das Thema Verpackungsdruck. Dieser Bereich ist weniger abhängig von der Konjunktur. So will der Konzern seinen Umsatz bis 2023 auf rund 1,5 Milliarden Euro steigern. Die Dividende steigt von 90 cent auf einen Euro. Auch diese Aktie steht deutlich unter Druck.





