Dax trotzt zum Wochenstart den schwachen Vorgaben

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDer Dax startet im Sog der negativen Weltbörsen zunächst etwas schwächer in den Handel. Er wird dann aber etwas stärker und pendelt aber im Tagesverlauf leicht um den Freitag Schlusskurs. In New York hatten die Börsen am Freitag nachgegeben:Es kamen Sorgen auf, dass die US Regierung plant, Kapitalströme in Richtung China zu begrenzen – hieße, Chinesische Firmen von den US Börse auszuschließen. Das US Finanzministerium hat später aber gesagt, dass "zum jetzigen Zeitpunkt" keine derartigen Pläne existierten.Biotechnologieunternehmen Evotec und sein Forschungspartner Indivumed erreichten einen Meilenstein bei der Behandlung von Darmkrebs. Die Papiere von Evotec notierten rund 2 Prozent über dem Schusskurs vom Freitag.Der Stahlhändler Klöckner&Co. hat die Gespräche über einen Zusammenschluss mit dem Werkstoffgeschäft von Thyssenkrupp einseitig beendet, berichtete das Handelsblatt und beruft sich auf Kreise des Klöckner-Aufsichtsrates. Ein Händler wertete die Berichte negativ für die Kursentwicklung bei Klöckner & Co, zumal die Aktie in den vergangenen Wochen zumindest zeitweise von der diesbezüglichen Fantasie profitiert hatte. Trotz der Absage bleibt das Thema – zumindest langfristig – durchaus wahrscheinlich.Die Klöckner-Aktien machten aber anfängliche Verluste wett und stiegen um gut 2 Prozent. Die Thyssenkrupp-Aktien gaben leicht nach.Die wie Klöckner ebenfalls im Nebenwerte-Index SDax notierten Papiere von Borussia Dortmund büßten knapp 3% ein. Nach dem 2:2 am Samstagabend gegen Werder Bremen war der Fußball-Bundesligist auf Platz 8 der Tabelle abgerutscht.Schlusslicht im Dax ist der Medizinkonzern Fresenius. Mit Minus 2,5% setzen sie ihren jüngsten Abwärtstrend fort. Börsianer verwiesen auf eine skeptische Studie der US-Bank Morgan Stanley. Das „wenig schwungvolle“ Kabi-Geschäft missfallt den Analysten.Das Schweizer IT-Unternehmen SoftwareOne plant für das vierte Quartal den Börsengang in der Schweiz.SoftwareOne beschäftigt 5300 Mitarbeiter, wurde 2000 gegründet und ist nach eigenen Angaben ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloudlösungen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.