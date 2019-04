Dax trotzt Trumps EU-Schelte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenNach zwei schwächeren Tagen zeigt sich der Dax zur Wochenmitte freundlich. Im Mittelpunkt steht der Brexit-Verlängerungsgipfel der EU.Am Markt gibt es kaum noch Zweifel, dass der Termin noch einmal um etliche Monate verschoben wird. Damit wäre ein harter Brexit zunächst vom Tisch, so die Hoffnung am Markt.Die EZB tagt bereits am heutigen Mittwoch – tastet auber weder Zinsen noch Ausblick an.Auch aus den USA kommen Fed Signale: Das Protokoll der jüngsten Sitzung wird veröffentlich (Fed Minutes).Präsident Trump verteilt derweil verbale Ohrfeigen an die EU, die seiner Meinung nach sich viel zu Lange schadlos gehalten hat im Handel mit den armen USA.Die Deutsche Bank streicht die Kaufempfehlung für Evotec, die Aktie verliert deutlich. Allerdings auf einem 18 Jahreshoch.Heute ist der letzte Arbeitstag für Tom Enders, den langjährigen Chef von Airbus. Bei der Airbus-Hauptversammlung in Amsterdam übergibt der 60-Jährige offiziell den Staffelstab an seinen Nachfolger Guillaume Faury. Enders übergibt ein geordnetes Unternehmen, auch wenn seine Amtszeit nicht immer einfach war.Möglicherweise geht der Fahrdienstleister Uber im Mai an die Börse. Es könnte einer der größten Börsengänge der Geschichte werden. Bloomberg gerichtet, dass Uber demnächst auf Roadshow geht. Das Volumen des IPO wird mit 10 Milliarden Dollar angepeilt. Das Unternehmen wäre dann etwa 120 Milliarden Dollar wert.Das Geschäftsmodell von Uber ist ein Angriff auf das etablierte Taxigeschäft – Mit entsprechenden Folgen. In Deutschland hat der Verband der Taxifahrer zu Protestaktionen aufgerufen.Der Online-Medikamentenhändler Shop Apotheke hat sich frisches Geld geholt. Mit der Kapitalerhöhung von knapp 50 Millionen Euro soll das Wachstum finanziert werden. Außerdem wurde eine Wandelanleihe um 60 Millionen Euro aufgestockt. Die Aktie verliert deutlich.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.