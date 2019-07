Dax tritt vor US Arbeitsmarktbericht auf der Stelle

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenAm letzten Handelstag einer starken Börsenwoche wird es schwer mit Gewinnen. Die meisten Marktteilnehmer werden den US-Arbeitsmarktbericht abwarten und zunächst in Deckung bleiben. Die Auftragseingänge in der Deutschen Industrie sind deutlich zurückgegangen.Es spricht ohnehin vieles dafür, dass die Märkte nach den jüngsten Kursgewinnen nun erst einmal durchatmen. Positive und negative Einflussfaktoren gleichen sich momentan in etwa aus, sagt Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer. Die meisten Marktteilnehmer werden den US-Arbeitsmarktbericht abwarten und zunächst in Deckung bleiben. Sollten die Zahlen zu Beschäftigung und Löhnen und Gehältern enttäuschen, könnte das die Erwartung sinkender Leitzinsen in den USA befeuern. Das wiederum könnte die Aktienkurse weiter nach oben treiben.Aber ein schwacher Arbeitsmarkt ist aus konjunktureller Sicht nicht erstrebenswert, weil sofort der private Konsum leidet.Insofern stecken die Anleger in einer Art argumentativen Zwickmühle.Die Auftragseingänge für das deutsche verarbeitende Gewerbe gehen im Mai deutlich um 2.2% gegenüber dem Vormonat zurück. Es ist eine Misere, sagt Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank, und sieht die Gefahr einer Abwärtsspirale für den Arbeitsmarkt und den privaten Konsum. Die Gefahr einer Rezession steigt. Die Hoffnung liegt darauf, dass die großen Handelskonflikte schnell beigelegt werden.Vorstand und Aufsichtsrat haben sich dafür ausgesprochen, den Lichtspezialisten nach sechs Jahren Eigenständigkeit an die Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle zu verkaufen. Diese bieten 35 Euro. Der Aktienkurs war zuletzt bereits stark gestiegen und legt auch heute zu. Händler und Analysten sind aber nicht sicher, dass die Mindestannahmeschwelle von 70 Prozent erreicht wird und die Offerte damit Erfolg hatEin unklares Bild zeichnen verschiedene Medienberichte über den Umbau der Deutschen Bank. Die SZ berichtet, dass die Deutsche Bank das Investmenbanking in der bisherigen Form zerschlagen will und dafür eine neue Sparte „Corporate Bank“ ins Leben rufen will. Andere Medien wie Focus und Bloomberg berichten über einen Wechsel im Finanz-Vorstand, wiedersprechen sich aber bezüglich Personen und Funktionen. Klarheit wird es wohl erst auf der Aufsichtsratssitzung am Sonntag geben.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.