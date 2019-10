Dax testet 12.900 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenAngetrieben von erfreulichen Quartalsberichten hat der Dax die Hürde von 12.900 Punkten getestet. Von der Europäischen Zentralbank kamen kaum Impulse, denn an wesentlichen Stellschrauben wurde nicht weiter gedreht.Im Hoch stand der Dax heute bei 12.914 Punkten – einem neuen Jahreshoch – pendelte am Nachmittag aber wieder um 12.850 Punkte, etwa ein halbes Prozent im Plus.Innerhalb der vergangenen drei Wochen hat der Dax mittlerweile rund 7 Prozent gewonnen. Für gute Stimmung sorgten unter anderem der Autobauer Daimler und der Chemiekonzern BASF.Der Autobauer Daimler kann offensichtlich wieder Überzeugen. Beim Umsatz im dritten Quartal trifft Daimler die Markterwartung exakt. Das operative Ergebnis (Ebit) fiel sogar etwas besser aus als erwartet. Das überrascht nach zwei Prognosesenkungen in diesem Jahr. Das könnte die wegen der Konjunkturschwäche gesenkte Prognose für die Trucksparte in den Hintergrund treten lassen.Die schwache Konjunktur macht dem Chemiekonzern BASF nach wie vor zu schaffen. Allerdings lief es in einzelnen Sparten wieder etwas besser. Im dritten Quartal ging der Umsatz im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 15,23 Milliarden Euro zurück.Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank um fast ein Viertel auf 1,1 Milliarden Euro. Allerdings übertrifft BASF die Erwartungen der Analysten.Der Chipentwickler Dialog Semiconductor hat im dritten Quartal besser als erwartet abgeschnitten. Nach vorläufigen Zahlen liegt der Umsatz bei zirka 409 Millionen Dollar (367 Mio Euro), erwartet waren 400 Millionen Dollar.Der operative Gewinn betrug im dritten Quartal rund 104 (zweites Quartal: 82) Millionen Dollar. Die endgültigen Zahlen will Dialog Semiconductor am 6. November vorlegenDer Anlagenbauer Aixtron rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit weniger Umsatz. Nach 269 Millionen Euro werden es nur noch 260 Millionen Euro sein. Das ist weniger als Analysten befürchtet hatten. Aixtron rechnet mit einem stärkeren vierten Quartal und sieht auch langfristig eine gute Entwicklung. Trotzdem stehen die Aktien unter Druck.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.