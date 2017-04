Dax testet 12.000 Punkte – Anleger tendieren zur Seitenlinie

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Einer Stabilisierung im frühen Handel folgt am deutschen Aktienmarkt der nächste Abwärtsschub und in der Folge am späten Nachmittag der Test der vor allem psychologisch relevanten Marke von 12.000 Dax-Punkten. Das Rekordhoch bei knapp 12.400 Punkten gerät derweil zusehends außer Sichtweite. Angesichts der am kommenden Sonntag anstehenden Wahlen in Frankreich sowie den geopolitischen Risiken in Südost-Asien und dem Nahen Osten gehen Marktteilnehmer vorerst auf Nummer sicher und nehmen Gewinne mit.Damit verliert der heimische Leitindex im bisherigen Tagesverlauf rund 160 Zähler und findet sich zudem unterhalb einer aus charttechnischer Sicht hochsignifikanten Kreuzunterstützung wieder. Letztere besteht aus der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie bei derzeit 12.066 Punkten sowie der Oberseite der Ende März gen Norden verlassenen Trading Range bei 12.080 Zählern. Besagte Kursregion sollte nach Möglichkeit behauptet werden, um gegebenenfalls Potential für eine technische Gegenreaktion zu eröffnen. Zuletzt wurden noch selbst moderate Rücksetzer von Anlegern regelmäßig zum Einstieg genutzt. Sollte sich der zu beobachtende Abgabedruck dagegen verstärken, wartet bei rund 11.800 Zählern die nächstgelegene charttechnische Support-Zone.Der Dax notiert am späten Nachmittag bei momentan 12.014 Punkten 0,8 Prozent schwächer. Der Euro gewinnt 0,4 Prozent auf derzeit 1.0694 US-Dollar. Gold präsentiert bei 1.286 US-Dollar ein moderates Plus von 0,1 Prozent je Feinunze.Tagesaktuelle Analysen und Kommentare zum aktuellen Marktgeschehen sowie zu den einzelnen Anlageklassen finden sich unter https://www.ig.com/de/markt-news-und-analysen