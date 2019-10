Dax taumelt Richtung 12.000

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":





von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDie Einkaufsmanager sehen schwarz, die Stimmung ist mies. Der überraschend schwache ISM Index hatte am Abend die Börsen auf Talfahrt gebracht. Zu groß ist mittlerweile der Schaden, den der Handelsstreit angerichtet hat.Die unterkühlte Stimmung in der Europäischen Industrie hatten Anleger noch relativ gelassen weggesteckt. Der fast schon historisch schwache ISM Index war dann den schlechten zu viel, und das Rezessionsgespenst hat die Anleger weltweit vom Parkett gejagt.Nach schwachen Konjunkturdaten fürchten Anleger, dass auch der US Arbeitsmarkt angezählt sein könnte. Die privaten ADP Daten sind schon mal etwas schlechter ausgefallen als erwartet. Allerdings nicht dramatisch. Sie gelten als Indikator für den Arbeitsmarktbericht am Freitag. Der Dax fällt im Handelsverlauf in Richtung 12.000 Punkte.Besonders unter Druck sind HeidelCement, Covestro und Adidas.Vonovia als defensiver Titel ist Dax Spitzenreiter.Der Finanzierungsdienstleister Grenke hat die Prognose im Kernsegment Leasing angehoben. Das dritte Quartal war unerwartet stark. Jetzt traut sich Grenke bis zu 21% Wachstum zu, nach bislang 19%.Das kommt insofern gut an am Markt, weil Grenke seit einer Gewinnwarnung im Juli gut 20% verloren hat.Volkswagens Erfolgsserie auf dem US-Markt ist vorerst beendet. Im September brach der Absatz um 12% ein. Auch beim Konkurrenten Toyota hängt der Haussegen schief. Die Verkäufe gingen sogar 17% zurück. Daimler und BMW dagegen steigern sich in diesem Umfeld um 5-6%.Fazit: Der September war für den US Automarkt ein unerfreulicher Monat.Drägerwerk will knapp 8% eigene Vorzugsaktien zurückkaufen.Das kommt gut an. Dräger legen in der Spitze 10% zu. Wegen des starken Kursausschlags war der Handel sogar kurzzeitig unterbrochen.Eine frische Kaufempfehlung gibt es für Puma. Hauck und Aufhäuser sehen ein Kursziel von 80€. Underperform dagegen sagen Mainfirst zum Covestro und Fuchs Petrolub.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.