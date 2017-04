Dax stemmt sich gegen Abwärtsspirale

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach den herben Verlusten am Dienstag kann der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte der zuletzt Fahrt aufnehmenden Abwärtsbewegung Einhalt gebieten. Zu mehr als einer zarten Erholungstendenz reicht es allerdings nicht. Moderate 0,2 Prozent Aufschlag präsentiert der heimische Leitindex am späten Nachmittag und kann damit zumindest die psychologisch markante Marke von 12.000 Zählern zurückerobern.Angesichts des am Sonntag anstehenden Wahlganges in Frankreich üben sich die Marktteilnehmer nach wie vor in Zurückhaltung. In diesem Kontext sorgen insbesondere die wieder steigenden Umfragewerte für den Front National für Nervosität. Parteichefin Marine Le Pen hatte im Wahlkampf mehrfach betont, im Falle ihrer Präsidentschaftsübernahme den Bruch mit der Euro-Zone auf die Agenda zu setzen.Zudem lauern mit dem Eskalationspotential im Nahen Osten (Syrien) sowie Südost-Asien (Nord-Korea) erhebliche geopolitische Risiken. Garniert wird die fragile Gemengelage von zuletzt schwächer als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten. Nachvollziehbar also, dass Anleger vor diesem Hintergrund bis auf weiteres die Füße still halten: Sicherheit ist die Mutter der Porzellankiste.Zur Stunde notiert der Dax bei 12.022 Punkten 0,2 Prozent fester. Der Euro verliert dagegen 0,1 Prozent auf momentan 1,0720 US-Dollar. Gold weist bei aktuell 1.280 US-Dollar einen Abschlag von 0,7 Prozent je Feinunze aus.Tagesaktuelle Analysen und Kommentare zum aktuellen Marktgeschehen sowie zu den einzelnen Anlageklassen finden sich unter https://www.ig.com/de/markt-news-und-analysen