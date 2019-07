Dax startet freundlich in die Woche

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Neue Rekorde an den US Börsen in Sicht

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Gute Vorgaben aus den USA verhelfen dem DAX zu einem freundlichen Wochenstart. DerDow Jones Index hatte die vergangenen Handelswoche auf einem neuen Rekordhoch von 27.332 Punkten beendet und wird heute Nachmittag wohl neue Höchststände markieren. Die US-Futures sind kurz vor der Eröffnung allesamt leicht im Plus.Negative Nachrichten kommen hingegen aus China: Der Handelskonflikt mit den USA hat in der chinesischen Wirtschaft Spuren hinterlassen. Im zweiten Quartal legte die Wirtschaft mit 6,2 Prozent langsamer zu als noch zu Jahresbeginn. Die Zahlen lagen allerdings im Rahmen der Experten-Erwartungen – somit blieb die große Überraschung aus. Der Shanghaier Aktienindex gab am Morgen 0,2 Prozent nach, der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel 0,1 Prozent. In Japan wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.Frische Impulse liefern in den nächsten Tagen die zahlreichen Unternehmensbilanzen auf beiden Seiten des Atlantiks. Die Citigroup öffnete am Nachmittag als erste der großen Wall Street-Häuser ihre Bücher und konnte die Erwartungen übertreffen. Der Umsatz liegt bei 18,76 Milliarden Dollar (Vorjahresquartal 18,47/erwartet 18,5), der Gewinn pro Aktie bei 1,95 Dollar (Vorjahresquartal 1,63/erwartet 1,78). Vorbörslich kann die Aktie knapp zwei Prozent zulegen.Experten erwarten, dass der Gewinn je Aktie der großen amerikanischen Geldhäuser im zweiten Quartal im Schnitt um 11 Prozent zulegen dürfte, nach einem Plus von 14,4 Prozent im ersten Quartal. Am Dienstag folgen JP Morgen, Goldman Sachs und Wells Fargo und am Mittwoch Bank of America. Als erstes großes deutsches Unternehmen öffnet der Walldorfer Softwarekonzern SAP am Donnerstag seine Bücher.Die Kurskapriolen am Kryptomarkt gehen in die nächste Runde. In der Nacht zum Montag ist die Kryptowährung Bitcoin erneut kurz unter die 10.000er-Marke abgerutscht. Aktuell notiert sie mit 10.160 Dollar rund zehn Prozent im Minus. Größer sind die Verluste bei Ether – hier geht es rund 20 Prozent runter. Ende vergangener Woche hatte sich Donald Trump erstmals zu Kryptowährungen geäußert und sich Gegner von Bitcoin & Co geoutet. Diese sind seiner Meinung nach kein Geld.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.