Dax sondiert festes Terrain - Trump droht mit neuen Zöllen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Positiven Vorgaben zum Trotz zeigt sich der Dax zum Handelsstart noch ohne klare Tendenz. Grund für die Zurückhaltung sind Äußerungen Donald Trumps zu möglichen weiteren Zollaufschlägen gegenüber chinesischen Importen. Im Vorfeld des am Wochenende stattfindenden G20 Gipfels erhöht der US Präsident damit abermals den Verhandlungsdruck auf das Reich der Mitte. Anleger hoffen weiterhin auf eine Einigung zwischen Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping bei Verhandlungen am Rande des Gipfeltreffens.Der Handelskonflikt gilt als einer der maßgeblichen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Insgesamt erstrecken sich die US-Zölle auf chinesische Waren im Volumen von 250 Mrd. US Dollar. Im Gegenzug hat China amerikanische Produkte im Wert von 60 Mrd. US Dollar mit Einfuhrzöllen belegt. Sollte die Eskalation in einen lang andauernden Handelskrieg münden wäre dies ein schwerer Bremsklotz für die Weltwirtschaft. Eine Konfliktlösung birgt wiederum erhebliches Erleichterungspotential für die Aktienmärkte, da ein Negativszenario durch die jüngste Korrektur bereits überwiegend eingepreist sein dürfte.Marktteilnehmer schauen darüber hinaus auf weitere geopolitische Unruheherde wie den Brexit-Entwurf zwischen London und Brüssel, der noch der Zustimmung des britischen Parlaments bedarf, sowie auf die Entwicklung um den italienischen Haushalt, dessen Neuverschuldung die zuvor zugesagten Obergrenzen bei weitem übersteigt. Last but not least gilt der Blick dem Osten Europas, wo der frozen conflict zwischen der Ukraine und Russland erneut zu eskalieren droht.Auf Konjunkturebene rücken insbesondere Publikationen von der anderen Atlantikseite in den Fokus. Auf dem US-Terminkalender stehen der Reihe nach u.a. der S&P/Case Shiller Hauspreisindex und der FHFA-Index jeweils für den Monat September sowie das Verbrauchervertrauen für November und die wöchentlichen API-Rohöllagerbestände. Zur Stunde sondiert der Dax festes Terrain und notiert bei 11.368 Punkten 0,1 Prozent fester.