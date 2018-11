Dax rutscht wieder unter 11.200 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDie jüngsten Kursverluste waren übertrieben, sagen Experten. Anleger wagen sich wieder vorsichtig zurück und die Börsen stabilisieren sich. In den USA ist die Börsenwoche wegen Thanksgiving (fast) vorbeiAm Freitag findet in den USA nur ein verkürzter Handel statt. Viele Händler bringen dann auch ihre Kinder mit zur Arbeit. So gesehen, kann es lebhaft werden. Heute an Thanksgiving bleiben die US Börsen zu, dafür geht es den Truthähnen an den Kragen. Traditionell wird dann der Freitag dazu genutzt, die Geldgeschenke in die Geschäfte zu tragen. Der Einzelhandel lockt mit zum Teil gigantischen Rabatten. Am Abend haben die Einzelhändler dann schwarze Finger vom Geld zählen – so eine Erklärung für die Herkunft des Namens „Black Friday“. Und der Spaß geht dann nahtlos in den Cyber Monday über. Vor allem Elektronik wird unters Volk gebracht. Amerika im Kaufrausch, so zumindest die Hoffnung der Anleger von Amazon und Co.Der Aktienhandel an der Wall Street hat sich am Mittwoch nach zwei Tagen mit deutlichen Kursverlusten zumindest stabilisiert. Beim Dow Jones Industrial hatte es lange Zeit nach klaren Gewinnen ausgesehen, letzten Endes wollten die Anleger bei den dort enthaltenen Standardwerten aber vor Thanksgiving nicht nachhaltig aus der Deckung kommen.Der Dax startet heute schwächer und rutscht wieder unter 11.200 PunkteDer Zulieferer Continental hat einen millionenschweren Großauftrag des Elektroautoherstellers Sono Motors erhalten. Es gehe um den elektrischen Antrieb für das E-Auto Sion, das 2019 in Serie gehen werde, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit. Der Auftragswert soll bei mehreren Hundert Millionen Euro liegen.Neben dem Motor liefert Continental mit der Antriebseinheit auch die Leistungselektronik und das Getriebe. Der Sion soll eine Reichweite von rund 250 Kilometern haben.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.