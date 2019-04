Dax mit neuen Jahreshochs – Aufwärtsbewegung nachhaltig?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Mit dem dritten Aufwärts-Gap in Folge startet der deutsche Leitindex in die Wochenmitte. Bei derzeit 11.915 Punkten notiert der Dax stattliche 1,3 Prozent fester. Getragen wird die Klettertour von zuletzt besser erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagern aus den USA, China und Japan. Dazu kommen am heutigen Vormittag überraschend positive Ergebnisse zu den Einkaufsmanagern des Dienstleistungssektors in der Eurozone. Selbiges gilt für die Einzelhandelsumsätze im Monat Februar. Die Sorge um die sich zuletzt zusehends eintrübenden Konjunkturaussichten tritt damit aktuell wieder in den Hintergrund.Hoffnung auf eine Erholung der weltweiten Konjunkturdynamik machen auch Meldungen, wonach die Vereinigten Staaten und China vor einer Einigung im Handelskonflikt stehen. So sprach der Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, von großen Verhandlungsfortschritten, während die "Financial Times" berichtete, dass die beiden weltweit größten Volkswirtschaften in den meisten Streitpunkten bereits zu einer Einigung gelangt seien. Dies wäre dann tatsächlich ein wichtiger Impuls für eine Erholung des weltweiten Wirtschaftswachstums. Besagter Zollkonflikt fungierte noch im letzten Kalenderjahr als einer der wesentlichen Belastungsfaktoren an den Aktienmärkten.Abzuwarten gilt nun inwieweit eine nachhaltige Konfliktdeeskalation zwischen den Wirtschaftsgiganten bereits durch die seit Jahresbeginn währende Rally sowie das jüngste Aufwärtsmomentum an den Aktienmärkten eingepreist wurde. So konnte bspw. der S&P500 in den zurückliegenden drei Monaten immerhin das stärkste Quartal seit 2009 in puncto Performance hinlegen. Im selben Zeitraum präsentierte der Dax, trotz reihenweise schwacher Wirtschaftsdaten, ein Plus von 8,2 Prozent.Die Aussicht auf eine gütliche Konfliktlösung sorgt heute zumindest für positive Vorgaben aus Asien, wo der japanische Nikkei mit einem Aufschlag von 0,7 Prozent bei 21.647 Punkten aus dem Handel ging. Der breiter gefasste Topix-Index verbuchte zum Sitzungsende ein Plus 0,5 Prozent auf 1.619 Zähler. In diesem Windschatten kann dann auch der Dax deutlich zulegen und markiert am Vormittag knapp oberhalb von 11.900 Punkten neue Jahreshochs. Auch die charttechnische Perspektive hellt sich damit zusehends auf. Mit der Rückeroberung des gleitenden 200-Tagedurchschnitts (MA200) und der Egalisierung des jüngsten Jahreshochs bei 11.823 Zählern nimmt das Frankfurter Kursbarometer nun die psychologisch relevante Marke von 12.000 Punkten ins Visier.