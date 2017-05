Dax mit neuem Allzeithoch – Schwarzes Gold zieht an

Der Dax startete heute vielversprechend oberhalb von 12.800 Punkten und setzte mit einem neuen Rekordhoch bei 12.832 Punkten zum Wochenauftakt gleich mal ein Ausrufezeichen. Jedoch dürfte der Dax, angesichts der nicht enden wollenden Klettertour, nun zunehmenden anfälliger für Rücksetzer werden. Gewinnmitnahmen auf derart ambitionierten Preisniveaus dürften sich mehren. Resultierende Rückholbewegungen wurden zuletzt, wie auch heute im Tagesverlauf, aber regelmäßig wieder zum neuerlichen Einstieg genutzt, um kurz darauf wieder die nächsten Alltime-Highs in Visier zu nehmen. Das übergeordnete Momentum am deutschen Aktienmarkt liegt somit nach wie vor fest in Bullenhand. Zur Stunde sondiert der Dax wieder festes Terrain und notiert bei 12.792 Punkten 0,2 Prozent fester.Ein strammes Kursplus gibt es derweil von den Ölmärkten zu vermelden. Prallgefüllte Lagerbestände sowie die wieder anziehende Schieferöl-Förderung in den Vereinigten Staaten hatten das sogenannte schwarze Gold zuletzt stark unter Druck gesetzt. Die Einigung der beiden größten Öl-Produzenten innerhalb und außerhalb der OPEC, Saudi-Arabien und Russland, auf begrenzende Förderquoten bis zum Ende nächsten Jahres, sorgt im heutigen Handelsverlauf für hellgrüne Vorzeichen bei den Energieträgern. Abzuwarten bleibt, ob sich auch die verbleibenden OPEC-Mitglieder von dieser selbstauferlegten Angebotsverknappung überzeugen lassen. Zur Stunde notiert Crude Oil der Marke WTI bei 49,35 US-Dollar 2,4 Prozent je Barrel stärker.Tagesaktuelle Analysen und Kommentare zum aktuellen Marktgeschehen sowie zu den einzelnen Anlageklassen finden sich unter https://www.ig.com/de/markt-news-und-analysen Der Inhalt dieses Beitrages stellt keine Finanzanalyse dar. Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegen. Diese Werbemitteilung wird Ihnen von IG Markets Limited (IG) zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um die unverbindliche Meinung und Markteinschätzung, welche eine individuelle Anlageberatung nicht ersetzen kann. Die Inhalte werden von IG nach erforderlicher Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit erstellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder sonstigem Handel von Contracts for Difference (CFDs) der genannten Investmenttitel dar. Der Inhalt dieser Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung bzw. -empfehlung dar. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Bevor Sie aufgrund von Informationen dieser Publikation handeln, sollten Sie weiteren Rat bei einem Finanzberater oder Finanzfachmann einholen. IG besitzt gem. WpHG §34 weder Long noch Short Positionen in den erwähnten Titeln oder dergleichen Finanzinstrumente auf die besprochenen Titel. Mitwirkende Personen können im Besitz der besprochenen Finanzinstrumente sein. Dadurch entsteht grundsätzlich die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes. Die Informationen und Daten in den besprochenen Finanzinstrumenten stammen aus zuverlässigen Quellen, jedochübernimmt IG keine Gewähr bezüglich der Korrektheit und Vollständigkeit der wiedergegebenen Informationen und Daten.Wertpapiere unterliegen KursschwankungenCFDs sind Finanzprodukte mit Hebelwirkung. Der Handel mit CFDs birgt ein hohes Risiko und kann nicht für jeden Anleger angemessen sein. Der Handel mit CFDs kann nicht nur zum Totalverlust Ihres eingesetzten Kapitals führen, sondern auch darüber hinausgehende Verluste nach sich ziehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich ggfs. von unabhängiger Seite beraten.