Dax macht Pause - warten auf Notenbanken

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenNach zwei Tagen mit Kursgewinnen gönnt sich der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte zunächst eine Pause. Die Zinssitzungen der Notenbanken rücken wieder in den Fokus. Die Notenbanker sind „handlungsbereit“ – was immer das heißen mag.Die Bilanzsaison dominiert das Börsengeschehen. Doch auch an der Wall Street lässt der Aufwärtsdrang nach: Der Dow-Jones-Index schloss am Vorabend nach einem weiteren Rekordhoch leicht im Minus, der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 gaben sogar etwas stärker nach. Bei ihnen hatte es nicht mehr für neue Rekorde gereicht. An den Börsen in Tokio, Shanghai und Seoul überwogen am Morgen ebenfalls die Kursverluste.Der Handelskonzern Metro erwägt aus dem geplanten Verkauf der Real-Märkte und seines China-Geschäfts die Ausschüttung einer Sonderdividende, um die Übernahme durch den Milliardär Daniel Kretinsky abzuwehren. Das Management hält die Offerte für zu niedrig und sorgt sich um die künftige Schuldenlast des Unternehmens, die Kretinsky Metro aufbürden könnte.Hierzulande häufen sich jedoch auch die Gewinnwarnungen. In der vergangenen Woche hatten etwa der Chemiekonzern BASF und der Autobauer Daimler sich pessimistischer zur eigenen Geschäftsentwicklung geäußert. Nun kappte der Chemikalienhändler Brenntag nach einer spürbaren Abschwächung der Nachfrage Prognose für den operativen Gewinn im Gesamtjahr.Nach dem Kursrutsch bei US-Halbleiterwerten dürfte sich das Augenmerk der Investoren auch zur Wochenmitte auf den Technologiesektor richten. Mit dem holländischen Halbleiterausrüster ASML und dem schwedischen Telekomausrüster Ericsson haben zwei Tech-Konzerne Quartalszahlen vorgelegt. Später folgt der US-Branchenriese IBM.ASML sieht eine anhaltende Schwäche bei der Produktion von Speicherchips, bestätigt aber die Prognose. Ericsson hat seine Investoren trotz Umsatzplus beim Gewinn enttäuscht.In der Nacht hatte der Chiphersteller Dialog Semiconductor mit seinen vorläufigen Quartalszahlen positiv überrascht. Die Anleger greifen zu.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.