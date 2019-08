Dax macht Pause - Anleger warten ab

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenNach den deutlichen Vortagesgewinnen legt der deutsche Aktienmarkt am Freitag einen leichteren Handelsstart hin und gibt im Tagesverlauf deutlich ab. Damit ist wahrscheinlich, dass diese turbulente Woche insgesamt mit einem Minus zu Ende geht.Für eine langfristig angelegte Erholung ist es ohnehin noch zu früh. Da sollten die großen Baustellen Brexit und Handelsstreit aus dem Weg geräumt werden.Der Energiekonzern Innogy macht im ersten Halbjahr gut ein Viertel weniger Nettogewinn. Das operative Ergebnis sank wie erwartet um 16 Prozent. Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigte der Ökostromanbieter. Innogy wird demnächst vom Wettbewerber E.on übernommenBechtle-Aktien liegen heute zunächst vorne, drehen dann aber ins Minus. Der IT Dienstleister berichtet über eine gute Geschäftsentwicklung. Bechtle steigert den Umsatz und den Vorsteuergewinn im zweiten Quartal deutlich und übertraf die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten.Steigende Mieten helfen auch dem Immobilienunternehmen LEG. Der operative Gewinn legte in den ersten sechs Monaten um 9,3 Prozent zu. Die Ziele für das Gesamtjahr 2019 wurden bestätigt. Die LEG-Papiere legen leicht zu.Der Autozulieferer Hella verdient im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich mehr als im Vorjahr. Und das, obwohl sich das Wachstum verlangsamt hat. Unter dem Strich kletterte der Gewinn um 62 Prozent. Hella profitierte dabei vom Verkauf des Großhandelsgeschäfts. Den Ausblick hat Hella bestätigt. Trotzdem verliert die Aktie, Anleger sorgen sich um die schwache AutokonjunkturCarl Zeiss Meditec ist mit Blick auf seine Umsatzentwicklung noch ein bisschen optimistischer. Ein Jahresumsatz leicht oberhalb der angepeilten Spanne von 1,35 bis 1,42 Milliarden Euro ist möglich. Genug, um die Aktien des Medizintechnik-Unternehmens im frühen Handel deutlich steigen zu lassen – aber nicht genug, um dieses Plus zu verteidigen. Auch Carl Zeiss drehen ins Minus.Hohe Investitionen und Kosten haben dem Fahrdienstvermittler Uber im zweiten Quartal einen Milliardenverlust eingebrockt: 5,24 Milliarden Dollar. Die Kosten explodierten förmlich um 150 Prozent auf 8,6 Milliarden Dollar. Der Umsatz stieg nur um 14 Prozent und liegt unter den Erwartungen der Analysten. Die Uber-Aktie brach nachbörslich um zwölf Prozent ein.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.