Dax leichter unterwegs

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDer Dax ist leichter unterwegs und folgt den schwachen Vorgaben aus USA und Fernost. Anleger sorgen sich weiter um die Folgen des Handelsstreits zwischen USA und China. Die Wall Street bleibt wegen des Unabhängigkeitstages heute geschlossenNach einem verhaltenen Wochenstart hatte Deutschlands wichtigster Aktienindex am Dienstag deutlich von der Einigung zwischen CDU und CSU im Asylstreit profitiert. Doch zur Wochenmitte fehlt nicht nur der Rückenwind von den Börsen in Übersee: Auch die US-Importzölle auf chinesische Produkte, die an diesem Freitag in Kraft treten sollen, werfen bereits ihre Schatten voraus. Peking hat bereits entsprechende Gegenmaßnahmen angedrohtDer US-Chiphersteller Micron Technology darf angeblich viele seiner Produkte vorerst nicht mehr nach China verkaufen. Der taiwanesische Chiphersteller United Microelectronics Corp. (UMC) setzte dieses vorläufige Verbot nach eigenen Angaben in einer Patentklage durch. Betroffen seien 26 Micron-Produkte wie Arbeitsspeicher- und Flash-Speicherchips.Micron selbst hat sich dazu noch nicht geäußert. Die Aktien von Micron stehen stark unter Druck. Die Papiere von UMC legten in Taipeh um fast 4 Prozent zu.Der angekündigte Ausstieg von Deutz aus einem Gemeinschaftsunternehmen sorgt für zunächst Freude am Aktienmarkt. Am Abend hatte Deutz mitgeteilt, seinen hälftigen Anteil am Joint Venture Deutz Dalian Engine an den chinesischen Partner, den Autobauer First Automotive Works (FAW), verkaufen zu wollen.Aus der Veräußerung erwartet Deutz einen Erlös von knapp 10 Millionen Euro.Deutz hatte im April im Zusammenhang mit dem Gemeinschaftsunternehmen vor Wertberichtigungen gewarnt hatte. Das Gemeinschaftsunternehmen ist seit seiner Gründung vor elf Jahren recht durchwachsen gelaufen und hat die hohen Erwartungen nie erfüllt.Im Handelsverlauf drehte die Stimmung unter den Anlegern und sie sahen mögliche Investitionen in Produktlinien eher kritisch.