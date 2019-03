Dax leichter – Brexit Drama geht weiter

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDer Dax weitet zunächst seine moderaten Vortagesverluste aus. Die runde Marke von 11.500 Punkten ist wieder in Gefahr. Dominierendes Thema bleibt der Brexit, nachdem das britische Parlament auch den nachgebesserten Austrittsvertrag abgelehnt hat.Heute werden sie Abgeordneten darüber entscheiden, ob England aus der EU notfalls ohne Vertrag ausscheidet. Das werden sie vermutlich ebenfalls ablehnen und den Brexit verschieben. Die Marktteilnehmen haben damit gerechnet und reagieren relativ entspannt.Wirecard hat den für Asien verantwortlichen Accounting-Manager freigestellt. Die Aktie gerät wieder ins Straucheln. Die "Financial Times" berichtet, dass das Unternehmen den Kontakt zu dem Mitarbeiter verloren hat.Mit Zahlen stehen die beiden Versorger Eon und Innogy im Blick.Eon erreichte die selbst gesteckten Ziele für das vergangene Geschäftsjahr und will seinen Aktionären mehr Dividende zahlen. Zudem kündigte der Konzern eine höhere feste Ausschüttung für 2019 an. Das bereinigte Ebit sank leicht um 3 Prozent auf knapp 3 Milliarden Euro. Das bereinigte Nettoergebnis stieg hingegen dank geringerer Zins- und Steuerbelastung um 5 Prozent auf 1,5 Milliarden EuroBei Innogy verhagelte das britische Vertriebsgeschäft das Ergebnis. Ein Händler äußerte sich zudem auch etwas enttäuscht zum Ausblick und dem Dividendenvorschlag.Adidas verdiente glänzend im vergangenen Jahr dank der Fußball-WM und guter Geschäfte in Nordamerika und China. Für das neue Jahr allerdings stellt sich der Sportartikelhersteller auf ein etwas langsameres Tempo ein.Der Volkswagen-Konzern will bei seiner Kernmarke VW Pkw in den nächsten fünf Jahren zusätzlich 5.000 bis 7.000 Stellen streichen. VW will Routineaufgaben automatisieren und Kosten deutlich senken um 5,9 Milliarden Euro jährlich.Nach zwei Abstürzen hat auch Europa hat ein Flugverbot verhängt für die Boeing 737 Max8 und 9. Der recht junge Flugzeugtyp bleibt damit fast weltweit auf dem Boden, bis die Unfallursachen geklärt und behoben sind. Im Boeing Mutterland USA und Kanada fliegen die Maschinen trotzdem weiter.Die Geschäfte der spanischen Zara-Mutter Inditex laufen weiter rund. Dabei profitierte das Unternehmen vor allem von seinem Online-Handel. Umsatz und Gewinn legten im abgelaufenen Geschäftsjahr zu. Ungünstige Wechselkurse bremsten jedoch das Wachstum. Anleger bekommen eine höhere Dividende.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.