Dax leicht im Plus trotz lauem US Arbeitsmarktbericht

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten



Der Dax setzt am Freitag seine Gewinnserie fort. Er trotzt damit eher enttäuschenden US-Jobdaten und eine rückläufigen Industrieproduktion in Deutschland.

rückte bis zum frühen Nachmittag um 0,51 Prozent auf 12 188,43 Punkte vor.

Auf Wochensicht macht der Leitindex nochmal knapp zwei Prozent gut.





Die US-Notenbank, so Gitzel weiter, wird vermutlich den Arbeitsmarktbericht tatsächlich argwöhnisch betrachten, ist die Washingtoner Institution derzeit ohnehin übervorsichtig unterwegs. Eine Zinssenkung in diesem Monat ist jedenfalls sehr wahrscheinlich.