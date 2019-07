Dax konsolidiert sich ins Wochenende

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten



Zum Ende einer bislang schwachen Woche dürfte sich der Dax ins Wochenende konsolidieren. Vor allem die Gewinnminderungswarnung von BASF hatte zu Wochenbeginn zugesetzt. Anders die US Börsen: Der Dow hat zum ersten Mal die 27.000 Punkte überwunden. Der S&P schließt bei 3.000 Punkten und die 8.000 beim NASDAQ 100 sind ebenfalls in Reichweite.



Die Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Während es für den Nikkei 225 in Tokio, den CSI 300 an Chinas Festlandsbörsen sowie für den Hang Seng in Hongkong zuletzt moderat nach oben ging, fielen die Kurse in Australien etwas zurück.



Fraport wächst





Der Flughafen Frankfurt zählte im Juni knapp 6,6 Millionen Passagiere, ein Zuwachs von 3,4 Prozent. Mit 45.871 Starts und Landungen nahm die Zahl der Flugbewegungen um 1,4 Prozent zu. Weiter rückläufig dagegen die Fracht. Zu Beginn der Sommerferien in Rhein-Main erzielte Fraport einen Passagierrekord mit knapp einer Viertelmillion Fluggästen.US-Präsident Donald Trump hat sich dafür ausgesprochen, digitale Währungen wie Facebooks Libra unter Bankenregulierung zu stellen. Wenn Facebook und andere Unternehmen eine Bank werden wollten, bräuchten sie eine entsprechende Konzession und müssten sich der gleichen Regulierung wie jede andere nationale oder internationale Bank unterwerfen. "Ich bin kein Fan von Bitcoin und anderen Kryptowährungen." Es handele sich dabei nicht um Geld, und unregulierte Krypto-Anlagen könnten illegale Machenschaften wie Drogenhandel fördern. Die einzig wahre US-Währung, meint Trump, sei der Dollar.Die Deutsche Bank wird auch in Deutschland deutlich Stellen abbauen. Wie viele es sein werden, ist nicht bekannt. Die Bank will sich aus dem Aktienhandelsgeschäft zurückzuziehen und bis Ende 2022 weltweit rund 18.000 von zuletzt rund 91.000 Vollzeitstellen streichen.Schweizer Großbank UBS stuft jetzt die Aktien hoch von "Sell" auf "Neutral" und hob das Kursziel an von 5,70 auf 6,60 Euro. Mit den zuletzt angekündigten Umbaumaßnahmen sehe das Chance/Risiko-Profil der Bank ausgeglichener aus.Vorstand und Aufsichtsrat des Medienkonzerns Axel Springer ("Bild", "Die Welt") haben sich für das Übernahmeangebot des US-Finanzinvestors KKR ausgesprochen. Mit 63 Euro pro Aktie sei das Angebot fair und biete eine attraktive Prämie von knapp 40 Prozent (Schlusskurs von 45,10 Euro vom 29. Mai). KKR will Springers langfristige Unternehmensstrategie unterstützen, so die Einschätzung. Die Angebotsfrist an die Aktionäre läuft bis zum 2. August. KKR will mindestens 20 Prozent der Aktien aus dem Streubesitz.





Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.