Dax kommt vor dem Feiertag nicht in Fahrt

Vor dem Feiertag halten sich Anleger am deutschen Aktienmarkt zurück. Zwar wird an Christi Himmelfahrt gehandelt, aber erfahrungsgemäß sind die Umsätze eher mau. Der Dax tritt trotz gutem GfK Index auf der StelleAuf der Unternehmensseite steht die Hauptversammlung von Grammer im Fokus, bei der ein Showdown zwischen Management und der Investorenfamilie Hastor bevorsteht.Auf der Konjunkturseite dürfte eine Rede von EZB-Chef Mario Draghi in Madrid bei einer Konferenz zur Finanzstabilität der Bank von Spanien Beachtung finden.Nach Handelsschluss in Europa veröffentlicht die US-Notenbank das Protokoll der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses (20.00 Uhr MESZ).In New York hatten sich die Kurse an der Wall Street kaum mehr bewegt. Anders in Tokio: Der schwächere Yen beflügelt die Stimmung in Japan. Vor allem Exportwerte waren gefragtDie US-Ratingagentur Moody’s stuft die Kreditwürdigkeit Chinas schlechter ein. Die Experten setzten die Ratingnote um einen Schritt auf A1 herab.Der Schritt spiegle die Erwartung wider, dass die Finanzkraft in den kommenden Jahren nachlassen dürfte, während zugleich die Verschuldung schrittweise zunimmt.Chinas Regierung baut die Wirtschaft derzeit um und setzt verstärkt auf den Dienstleistungsbereich. Dafür nimmt sie ein schwächeres Wachstum in Kauf.Die gute Konjunktur treibt die Stimmung der deutschen Verbraucher auf den höchsten Stand seit fast 16 Jahren. Das GfK- Konsumklima stieg für Juni überraschend um 0,2 auf 10,4 Punkte. Experten hatten nur mit einer Stagnation gerechnet. Die Konsumenten blicken zuversichtlicher auf die Konjunktur und ihre eigenen Finanzlage. Auch die Bereitschaft zu größeren Einkäufen bleibt hoch. Das Barometer war im März und April jeweils leicht gesunken – auch wegen der anziehenden Inflation und der Unsicherheit über die Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump.Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia schraubt sein Jahresziel nach oben. 2017 soll das operative Ergebnis aus dem laufenden Geschäft (FFO) auf rund 900 bis 920 Millionen Euro steigen. Zum Vorjahr wäre das eine Verbesserung um etwa ein Fünftel.Bislang hatte sich Vonovia 890 bis 910 Millionen Euro zugetraut, doch die Geschäfte laufen besser als gedacht.Der eigene Bestand an bundesweit 355.000 Wohnungen ist fast voll vermietet und die Zukäufe der vergangenen Jahre treiben die Mieteinnahmen nach oben. Umgekehrt sanken zuletzt die Finanzierungskosten.