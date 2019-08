Dax knüpft an Vortagesgewinne an

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDer deutsche Aktienmarkt setzt seine Erholung fort. Grund sind überraschend gute Konjunkturdaten aus China – der Außenhandel hat sich erholt.Entspannung kommt auch von der Währungsseite: Der chinesische Yuan legte zum US-Dollar doch etwas zu. Im Mittelpunkt stehen zahlreiche Quartalsergebnisse großer deutscher Konzerne.Bedenklich allerdings die Signale vom US Anleihenmarkt. Die Zinskurve dort dreht sich um von langfristig zu kurzfristig. Das könnte ein Warnsignal sein für eine Rezession.Der Sportartikelhersteller Adidas wächst auch im zweiten Quartal. Adidas steigert das Betriebsergebnis um knapp 9 Prozent. Allerdings liegt das etwas unter den Erwartungen von Analysten. Der Umsatz stieg im Rahmen der Marktprognosen. Die Jahresprognose bestätigte Adidas.Der Spezialchemie- und Pharmakonzern Merck KGaA hat ein starkes zweites Quartal hinter sich. Die Geschäfte im Bereich Pharma- und Labor laufen gut. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) kletterte um fast ein Viertel. Die Umsätze zogen um sieben Prozent an. Analysten hatten mit etwas weniger gerechnet. Den Ausblick bestätigte das Management.Der Industriekonzern Thyssenkrupp will profitabler und wettbewerbsfähiger werden. Daher treibt man den Konzernumbau voran und stellt weitere Geschäfte auf den Prüfstand, die derzeit Geld verbrennen. Das sind Teile des Stahlbereichs, dem Anlagenbau und Automotive. Nach einem schwachen dritten Quartal senkte der kriselnde Konzern seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr.Die Deutsche Telekom kann vor der angepeilten Milliardenübernahme in den USA weiter auf ihr brummendes Geschäft in Nordamerika setzen. Vor allem die US-Mobilfunksparte sorgt erneut für Schwung. Auch unter dem Strich verdiente die Telekom im zweiten Quartal deutlich mehr als ein Jahr zuvor - trotz hoher Kosten für den Personalabbau. in den USA ist die Fusion zwischen T-Mobile US und dem Rivalen Sprint auf der Zielgeraden.Der Pharmakonzern Bayer könnte schon bald den nächsten großen Spartenverkauf ankündigen. Angeblich will man die Tiermedizin an Elanco Animal Health verkaufen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Man munkelt von acht Milliarden Euro. Elanco könnte einen Teil des Preises mit Aktien bezahlen, so dass Bayer Minderheitsaktionär werden würde.Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers stärkt sein Geschäft mit Präzisionsmedizin und übernimmt das US-Unternehmen Corindus. Kaufpreis 1,1 Milliarden US-Dollar in bar. Das sind 4,28 Dollar je Aktie. Diese schloss am Mittwoch in New York bei 2,42 Dollar. Corindus macht Science Fiction: robotergestützte Systeme für minimalinvasive Gefäßeingriffe.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.