Dax – keine Börsenparty zum Geburtstag

Der deutsche Leitindex feierte am Sonntag seinen 30. Geburtstag. Richtige Partystimmung konnte allerdings nicht aufkommen, am Montag nach dem Ehrentag des Dax schließt dieser im Minus. Auch viele Deutsche sind für die Zukunft skeptisch und wollen in unsicheren Zeiten eher die Finger von deutschen Aktien oder Fonds lassen. Wer gerade jetzt beim Dax dabei sein will, schaut sich den DAX Discounterund den DAX Turbo-Bullan.

Günstig handeln können Sie die Produkte beim Onlinerbroker DEGIRO.

Wir blicken auf die Ergebnisse der Fidelity Umfrage zum Thema “Investieren in den Dax”:

Der deutsche Leitindex DAX feiert seinen 30. Geburtstag, doch die Deutschen sind bei der Börsenparty nicht dabei. Nur vier Prozent der Bundesbürger planen, in den nächsten drei bis vier Monaten in deutsche Aktien oder Fonds zu investieren. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von Fidelity International, durchgeführt von Kantar EMNID.

Jeder Vierte (26 Prozent) sieht in den abgeschwächten Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft ein Argument gegen die Anlage in deutsche Aktien oder Fonds. Für immerhin 14 Prozent der Befragten spricht aber gerade das für die Wertpapieranlage.

Alternativ handeln Sie günstig bei gettex. Hier finden Anleger mit ca. 100.000 Wertpapieren aus aller Welt das breite Produktspektrum einer echten Börse – ohne Entgelte und ohne Courtage.

Und wie wirkt sich politische Unsicherheit auf das Investitionsverhalten aus? 54 Prozent der Deutschen sagen, dass sie in einer politisch unsicheren Lage Bedenken hätten, in Aktien oder Fonds zu investieren – Männer (49 Prozent) weniger als Frauen (59 Prozent).

Andreas Telschow, Anlageexperte bei Fidelity International, sagt: „Wirtschaftsdaten und politische Ereignisse beeinflussen die Märkte in der Regel nur auf kurze Sicht. Langfristig orientierte Anleger sollten sich von diesen Störfeuern nicht beirren lassen, Schwankungen sind ein normaler Bestandteil der Märkte. Wie sehr es sich lohnt, dranzubleiben, zeigt folgendes Beispiel: Wer seit 30 Jahren jeden Monat 50 Euro in den DAX eingezahlt hätte, könnte sich laut Angaben des BVI heute über einen Betrag von 65.000 Euro freuen – und hätte nur 18.000 Euro eingezahlt.“

Quelle: Fidelity International, eigene Recherche