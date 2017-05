Dax kaum verändert - Erste Gewinnmitnahmen nach Macron-Wahlsieg

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Allgemeines Aufatmen an den Finanzmärkten: mit dem Wahlsieg Macrons bei den französischen Präsidentschaftswahlen setzt die Bevölkerung der zweitgrößten Volkswirtschaft ein Zeichen für Europa. Marine Le Pen vom Front National hatte dagegen für eine protektionistische und stark national ausgerichtete Politikausrichtung geworben und damit den Verbleib sowohl in der Euro-Zone, als auch in der Europäischen Union zur Disposition gestellt. Landesweit konnte Macron rund 66 Prozent aller Stimmen auf sich vereinen, Le Pen musste sich mit knapp 34 Prozent zufrieden geben. Zwar waren die Märkte von einem Sieg des pro-europäischen Mitte-Links-Kandidaten ausgegangen und die Märkte hatten in der Folge bereits zum vergangenen Wochenausklang das marktfreundliche Wahlresultat zu einem guten Teil antizipiert respektive eingepreist, jedoch nicht mit diesem doch eindeutigen Vorsprung seitens Macron gerechnet. Zudem galt es, angesichts der unerwarteten Wahlausgänge in punkto US-Wahl und Brexit-Votum, auch ein nicht unerhebliches Restrisiko zu berücksichtigen. Entsprechend groß ist nun das Aufatmen unter den Marktteilnehmern.Zur Erleichterung an den Finanzmärkten gesellen sich am Montag jedoch auch erste Gewinnmitnahmen. Bereits zum Ende vergangener Woche hatten vor allem die Aktienmärkte in der alten Welten deutlich zulegen können und damit den erhofften und erwarteten Wahlsieg des pro-europäischen Mittel-Links-Kandidaten weitestgehend eingepreist. „Buy the rumours“ hieß die Devise und nach dem Motto „Sell the facts“ machen erste Anleger heute Kasse. Nichtsdestotrotz kann der deutsche Leitindex am späten Nachmittag verlorenen Boden gutmachen und zur Stunde die Marke von 12.700 Punkten zurückerobern. Bei derzeit 12.718 Punkten notiert der Dax kaum verändert. Der Euro verliert dagegen 0,7 Prozent auf 1,0934 US-Dollar. Gold weist bei knapp 1.230 US-Dollar einen moderaten Aufschlag von 0,1 Prozent je Feinunze aus.



